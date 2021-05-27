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Номер извещения
32110273387
Уникальный номер закупки
21/ЮКГРЭС/0115
Наименование закупки
Замена генератора ТГ2 Монтаж кабельных металлоконструкций, контрольных кабелей и цепей вторичной коммутации элементов главной схемы блока С2ГТ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
13.05.2021 11:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
Почтовый адрес
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
Контактный телефон
+7 38472 3-92-13
Факс
+7 38472 3-92-50
Адрес электронной почты
Olga.Slepukha@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Слепуха Ольга Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Калтан
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Замена генератора ТГ2 Монтаж кабельных металлоконструкций, контрольных кабелей и цепей вторичной коммутации элементов главной схемы блока С2ГТ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.05.2021 10:00 GMT +327.05.2021 10:0027.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110273387Дата и время окончания срока приема заявок Замена генератора ТГ2 Монтаж кабельных металлоконструкций, контрольных кабелей и цепей вторичной коммутации элементов главной схемы блока С2ГТКалтан
Подведение итогов не позднее
04.06.2021 12:0004.06.2021 12:0004.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110273387Подведение итогов не позднее Замена генератора ТГ2 Монтаж кабельных металлоконструкций, контрольных кабелей и цепей вторичной коммутации элементов главной схемы блока С2ГТКалтан
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Замена генератора ТГ2 Монтаж кабельных металлоконструкций, контрольных кабелей и цепей вторичной коммутации элементов главной схемы блока С2ГТ
Начальная цена
4 901 576,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно требований технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ПАО "ЮК ГРЭС" (652740, Кемеровская обл., г. Калтан, ул. Комсомольская, 20)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ЮК ГРЭС
Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС
Адрес местонахождения
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
33.2
33.2
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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