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Номер извещения
ГП117075
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка покрытия Армокот
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
13.05.2021 15:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Контактный телефон
+7 495 647-91-18
Факс
+7 495 741-48-17
Адрес электронной почты
n.manshin@tps.stg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Маньшин Николай Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка материала Армокот
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2021 16:05 GMT +319.05.2021 16:0519.05.2021 16:05Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117075Дата и время окончания срока приема заявок Закупка материала АрмокотМосква
Подведение итогов не позднее
02.06.2021 17:0002.06.2021 17:0002.06.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117075Подведение итогов не позднее Закупка материала АрмокотМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка материала Армокот
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
20.30.12.140
Документация лота
Кол-во: 1500
Кол-во: 1100
Кол-во: 500
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