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Номер извещения
ГП105950
Уникальный номер закупки
0501х
Наименование закупки
выполнение работ по ремонту теплового канала магистральной теплосети для нужд ПАО "Криогенмаш"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
13.05.2021 10:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-33 доб. 2316
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
havroshin@cryogenmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хаврошин Павел Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Балашиха
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Выполнение работ по ремонту магистральной тепловой сети ПАО "Криогенмаш"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.06.2021 10:00 GMT +304.06.2021 10:0004.06.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105950Дата и время окончания срока приема заявок выполнение работ по ремонту магистральной тепловой сети ПАО "Криогенмаш"Балашиха
Дата и время вскрытия заявок
04.06.2021 10:0004.06.2021 10:0004.06.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105950Дата и время вскрытия заявок выполнение работ по ремонту магистральной тепловой сети ПАО "Криогенмаш"Балашиха
Подведение итогов не позднее
30.06.2021 11:0030.06.2021 11:0030.06.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105950Подведение итогов не позднее выполнение работ по ремонту магистральной тепловой сети ПАО "Криогенмаш"Балашиха
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту магистральной тепловой сети ПАО "Криогенмаш"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
42.21.22.120
Документация лота
Кол-во:
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