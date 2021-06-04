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    Главная / Торги / выполнение работ по ремонту теплового канала магистральной теплосети для нужд ПАО "Криогенмаш"

    выполнение работ по ремонту теплового канала магистральной теплосети для нужд ПАО "Криогенмаш"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.06.2021 10:0004.06.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105950Дата и время окончания срока приема заявок выполнение работ по ремонту магистральной тепловой сети ПАО "Криогенмаш"БалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105950

    Уникальный номер закупки

    0501х

    Номер закупки

    0501х

    Наименование закупки

    выполнение работ по ремонту теплового канала магистральной теплосети для нужд ПАО "Криогенмаш"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    13.05.2021 10:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП105950_second_parts_protocol.rtf

    ТЗ_ремонт_теплового_канала.pdf

    Схема__теплоканал_Приложение_к_ТЗ.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33 доб. 2316

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    havroshin@cryogenmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хаврошин Павел Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по ремонту магистральной тепловой сети ПАО "Криогенмаш"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.06.2021 10:00 GMT +304.06.2021 10:0004.06.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105950Дата и время окончания срока приема заявок выполнение работ по ремонту магистральной тепловой сети ПАО "Криогенмаш"Балашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    04.06.2021 10:0004.06.2021 10:0004.06.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105950Дата и время вскрытия заявок выполнение работ по ремонту магистральной тепловой сети ПАО "Криогенмаш"Балашиха

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2021 11:0030.06.2021 11:0030.06.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105950Подведение итогов не позднее выполнение работ по ремонту магистральной тепловой сети ПАО "Криогенмаш"Балашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.202130.06.2021 11:0030.06.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105950Подведение итогов не позднее выполнение работ по ремонту магистральной тепловой сети ПАО "Криогенмаш"Балашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по ремонту магистральной тепловой сети ПАО "Криогенмаш"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    аванс не более 50%
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    42.21.22.120

    Работы строительные по прокладке местных трубопроводов горячей воды

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/970946/name/60dd4f15a6f488.46664919

    01.07.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ремонт тепловой сети"

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