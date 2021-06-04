выполнение работ по ремонту теплового канала магистральной теплосети для нужд ПАО "Криогенмаш"

МИ №84М/МИ - Реконструкция тепловой сети на участках от ТК-34 до ТК-38 и от ТК-58 до ТК-59, источник теплоснабжения Южная котельная. 2 этап для нужд Акционерное общество "Мурманская ТЭЦ"