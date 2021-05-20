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    Главная / Торги / Оказание услуг по комплексному обследованию и техническому освидетельствованию зданий и сооружений для нужд АО "Электросеть"

    Оказание услуг по комплексному обследованию и техническому освидетельствованию зданий и сооружений для нужд АО "Электросеть"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 11:0020.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110272955Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по комплексному обследованию и техническому освидетельствованию зданий и сооружений МеждуреченскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110272955

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    54/ЭС/МР

    Наименование закупки

    Оказание услуг по комплексному обследованию и техническому освидетельствованию зданий и сооружений для нужд АО "Электросеть"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    13.05.2021 10:46

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Приложение__1_к_Тех._заданию.docx

    Приложение__2_к_Тех._заданию.doc

    Техническое_задание.docx

    Приложение__3_к_Тех._заданию.docx

    ЗД__54_ЭС_ТО_зданий_и_сооружений.docx

    Проект_договора_на__КО_ЗиС.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
    Все закупки и тендеры АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ

    Юридический адрес

    652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25

    Почтовый адрес

    652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25

    Контактный телефон

    +7 38475 7-36-97

    Факс

    +7 38475 3-20-89

    Адрес электронной почты

    Olesya.Aksanova@zaoelektroset.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Аксанова Олеся Ринатовна

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по комплексному обследованию и техническому освидетельствованию зданий и сооружений

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.06.202109.06.2021 11:0009.06.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110272955Подведение итогов не позднее Оказание услуг по комплексному обследованию и техническому освидетельствованию зданий и сооружений Междуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по комплексному обследованию и техническому освидетельствованию зданий и сооружений

    Начальная цена

    168 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованиями технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Кемеровская обл.-Кузбасс, г. Междуреченск, проезд Горького, д. 25Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Безналичный расчет в течение 15 р/дней с момента подписания Актов оказанных услуг Срок оказания услуг: июнь - август 2021 г.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭЛЕКТРОСЕТЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
    Все закупки и тендеры АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ

    Адрес местонахождения

    652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25

    Классификатор ОКПД2

    71.20

    Услуги в области технических испытаний, исследований, анализа и сертификации

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20

    Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по комплексному обследованию и техническому освидетельствованию зданий и сооружений "

    Кол-во: 1.00000

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