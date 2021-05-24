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    Главная / Торги / Канцелярские товары

    Канцелярские товары

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 10:5924.05.2021 10:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110272944Дата и время окончания срока приема заявок Канцелярские товарыСаратовПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110272944

    Уникальный номер закупки

    24/ОМИ/2021

    Номер закупки

    24/ОМИ/2021

    Наименование закупки

    Канцелярские товары

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    13.05.2021 10:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Прил_3_Методика_оценки_заявок_24_ОМИ_2021.DOCX

    Прил_2_Техническое_задание.docx

    Форма_1.1_ТКП.xlsx

    Извещение_24_ОМИ_2021.doc

    Прил_1_Проект_договора.doc

    Документация_24_ОМИ_2021.docx

    Формы_бланков.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САРАТОВ
    Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Саратов

    Юридический адрес

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, им. Горького А.М., 41

    Почтовый адрес

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, им. Горького А.М., 41

    Контактный телефон

    +7 8452 57-06-14

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    f0640713@sargc.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Родионова Наталия Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Закупки и тендеры Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Канцелярские товары

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.05.202126.05.2021 15:0026.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110272944Подведение итогов не позднее Канцелярские товарыСаратов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Канцелярские товары

    Начальная цена

    1 578 990,55

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром межрегионгаз Саратов
    Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Саратов

    Адрес местонахождения

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, им. Горького А.М., 41

    Классификатор ОКПД2

    32.99

    Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    32.99

    Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Антистеплер"

    Кол-во: 45

    "Позиция 2"

    "Благодарность"

    Кол-во: 300

    "Позиция 3"

    "Бланк актов на установку пломб"

    Кол-во: 43425

    "Позиция 4"

    "Бланк бухгалтерский КО-1, КО-2"

    Кол-во: 217

    "Позиция 5"

    "Бланк обследования газового хозяйства населения АС-11"

    Кол-во: 653175

    "Позиция 6"

    "Блок для записей 90х90х50мм"

    Кол-во: 120

    "Позиция 7"

    "Блок для записей 90х90х90мм"

    Кол-во: 120

    "Позиция 8"

    "Блок для записей с клейким слоем 75х75мм"

    Кол-во: 120

    "Позиция 9"

    "Блокнот А6 48л гребень"

    Кол-во: 75

    "Позиция 10"

    "Бумага копировальная"

    Кол-во: 150

    "Позиция 11"

    "Вкладыш с логотипом"

    Кол-во: 300

    "Позиция 12"

    "Гель для увлажнения пальцев"

    Кол-во: 45

    "Позиция 13"

    "Грамота"

    Кол-во: 300

    "Позиция 14"

    "Жидкость корректирующая 20мл"

    Кол-во: 45

    "Позиция 15"

    "Зажимы для бумаг, 41 мм"

    Кол-во: 120

    "Позиция 16"

    "Закладки клейкие"

    Кол-во: 120

    "Позиция 17"

    "Закладки клейкие пластиковые 1цв.по 22л."

    Кол-во: 150

    "Позиция 18"

    "Карандаш черный графитовый с ластиком"

    Кол-во: 300

    "Позиция 19"

    "Карточка личная, Карточка личная Форма Т-2,"

    Кол-во: 75

    "Позиция 20"

    "Клей карандаш 15г школьный,"

    Кол-во: 150

    "Позиция 21"

    "Клей моментальный 3г,"

    Кол-во: 45

    "Позиция 22"

    "Книга кассовая"

    Кол-во: 150

    "Позиция 23"

    "Книга учета 96 л, клетка, картон, скрепка,"

    Кол-во: 300

    "Позиция 24"

    "Конверт С-4 немаркированный"

    Кол-во: 9750

    "Позиция 25"

    "Конверт С-5,"

    Кол-во: 112125

    "Позиция 26"

    "Конверты Е65"

    Кол-во: 9750

    "Позиция 27"

    "Краска штемпельная синяя"

    Кол-во: 60

    "Позиция 28"

    "Ластик"

    Кол-во: 45

    "Позиция 29"

    "Лента клейкая 19ммх33м"

    Кол-во: 60

    "Позиция 30"

    "Лента клейкая 48ммх66м"

    Кол-во: 36

    "Позиция 31"

    "Лента корректирующая 5мм х 8м"

    Кол-во: 36

    "Позиция 32"

    "Линейка 50см,"

    Кол-во: 45

    "Позиция 33"

    "Линейка пластиковая L30см"

    Кол-во: 45

    "Позиция 34"

    "Маркер пермаментный черный"

    Кол-во: 45

    "Позиция 35"

    "Набор офисный"

    Кол-во: 7

    "Позиция 36"

    "Набор текстовых маркеров 1-4мм 4 штуки скошенный флуор, Набор"

    Кол-во: 45

    "Позиция 37"

    "Папка А4 на резинке"

    Кол-во: 75

    "Позиция 38"

    "Папка на 2 кольцах А4 40 мм"

    Кол-во: 45

    "Позиция 39"

    "Папка на завязках"

    Кол-во: 120

    "Позиция 40"

    "Папка с файлами А4 100вкладышей"

    Кол-во: 45

    "Позиция 41"

    "Папка с файлами А4 30 вкладышей"

    Кол-во: 45

    "Позиция 42"

    "Папка-конверт на кнопке А4"

    Кол-во: 75

    "Позиция 43"

    "Папка-планшет А4"

    Кол-во: 120

    "Позиция 44"

    "Папка-скоросшиватель с пружинным механизмом А4"

    Кол-во: 225

    "Позиция 45"

    "Папка-уголок А4 прозрачная красная 0,10мм"

    Кол-во: 120

    "Позиция 46"

    "Разделитель листов"

    Кол-во: 45

    "Позиция 47"

    "Рамка для фотографий 21х30см серебристый ,"

    Кол-во: 36

    "Позиция 48"

    "Резинка бухгалтерская цветная"

    Кол-во: 37

    "Позиция 49"

    "Ручка гелевая 0,5мм синяя"

    Кол-во: 75

    "Позиция 50"

    "Ручка гелевая, 0,5мм, рез. держ, синяя"

    Кол-во: 75

    "Позиция 51"

    "Ручка шариковая автоматическая 0,7 мм синяя резиновый грип"

    Кол-во: 195

    "Позиция 52"

    "Ручка шариковая 0.7мм"

    Кол-во: 450

    "Позиция 53"

    "Скобы №10 для степлера"

    Кол-во: 75

    "Позиция 54"

    "Скобы для степлера №24/6"

    Кол-во: 75

    "Позиция 55"

    "Скоросшиватель картон 280г/м белый,"

    Кол-во: 120

    "Позиция 56"

    "Скрепки для бумаг 28мм"

    Кол-во: 37

    "Позиция 57"

    "Скрепки для бумаг 50мм"

    Кол-во: 60

    "Позиция 58"

    "Степлер №24/6"

    Кол-во: 45

    "Позиция 59"

    "Степлер №10"

    Кол-во: 45

    "Позиция 60"

    "Тетрадь 24 л А5"

    Кол-во: 15

    "Позиция 61"

    "Тетрадь клетка А5 96л"

    Кол-во: 75

    "Позиция 62"

    "Точилка для карандашей"

    Кол-во: 45

    "Позиция 63"

    "Файл-вкладыш A4"

    Кол-во: 150

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