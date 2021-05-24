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Номер извещения
32110272944
Уникальный номер закупки
24/ОМИ/2021
Наименование закупки
Канцелярские товары
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
13.05.2021 10:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, им. Горького А.М., 41
Почтовый адрес
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, им. Горького А.М., 41
Контактный телефон
+7 8452 57-06-14
Факс
--
Адрес электронной почты
f0640713@sargc.ru
Ф.И.О. контактного лица
Родионова Наталия Викторовна
Место рассмотрения предложений
Саратов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Канцелярские товары
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Канцелярские товары
Начальная цена
1 578 990,55
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром межрегионгаз Саратов
Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Саратов
Адрес местонахождения
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, им. Горького А.М., 41
32.99
32.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 45
Кол-во: 300
Кол-во: 43425
Кол-во: 217
Кол-во: 653175
Кол-во: 120
Кол-во: 120
Кол-во: 120
Кол-во: 75
Кол-во: 150
Кол-во: 300
Кол-во: 45
Кол-во: 300
Кол-во: 45
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Кол-во: 120
Кол-во: 150
Кол-во: 300
Кол-во: 75
Кол-во: 150
Кол-во: 45
Кол-во: 150
Кол-во: 300
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Кол-во: 37
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Кол-во: 195
Кол-во: 450
Кол-во: 75
Кол-во: 75
Кол-во: 120
Кол-во: 37
Кол-во: 60
Кол-во: 45
Кол-во: 45
Кол-во: 15
Кол-во: 75
Кол-во: 45
Кол-во: 150
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