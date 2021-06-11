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Наименование процедуры
Открытый аукцион на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи по продаже имущества: Недвижимое имущество, выставляется на торги в составе, указанном в Таблице № 1 настоящего информационного сообщения и являющегося единым неделимым лотом. Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Волгогазоаппарат».
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Волгоградская область, г. Волгоград, ш. Авиаторов, 78
Номер извещения
ГП105949
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Недвижимое имущество, выставляется на торги в составе, указанном в Таблице № 1 настоящего информационного сообщения и являющегося единым неделимым лотом.
Начальная цена
24895763.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
2489576.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
13-05-2021 10:55 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.06.2021 18:00
Дата и время проведения
16.06.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
2489576.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 424
Адрес электронной почты
olesya.andronova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андронова Олеся Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
maw@gazprom-bs.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 458-77-46 доб. 203
Адрес местонахождения продавца/инициатора
400012, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, Новодвинская, 16
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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