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Наименование процедуры
Продажа лома и отходов металлов «ВМЗ»- филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» в г. Воронеж
Категория
Запрос предложений
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Воронеж, ул. Ворошилова, д.22
Номер извещения
ГП105942
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА"
Предмет договора
Продажа лома и отходов металлов «ВМЗ»- филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» в г. Воронеж
Начальная цена
1440139.5
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
13-05-2021 10:40 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
Дата и время проведения
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы
Описание имущества (объекта) характеристики
Указано в документации
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА"
Юридический адрес
121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,
Контактный телефон
+7 473 234-82-66
Адрес электронной почты
408vmz@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бражников Сергей Не указано
Место рассмотрения предложений
г. Воронеж, ул. Ворошилова, д.22
Контактное лицо продавца/инициатора
В соответствии с документацией
Адрес эл. почты продавца/инициатора
408vmz@mail.ru
Телефон продавца/инициатора
(473) доб.234-82-66
Адрес местонахождения продавца/инициатора
121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Указано в документации
Требования, предъявляемые к Участнику
Указано в документации
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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