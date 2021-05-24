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    Главная / Торги / Продажа лома и отходов металлов «ВМЗ»- филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» в г. Воронеж

    Продажа лома и отходов металлов «ВМЗ»- филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» в г. Воронеж

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 09:0024.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105942Дата и время окончания срока приема заявок Продажа лома и отходов металлов «ВМЗ»- филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» в г. Воронежг. Воронеж, ул. Ворошилова, д.22Печать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Продажа лома и отходов металлов «ВМЗ»- филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» в г. Воронеж

    Категория

    Запрос предложений

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Воронеж, ул. Ворошилова, д.22

    Номер извещения

    ГП105942

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Предмет договора

    Продажа лома и отходов металлов «ВМЗ»- филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» в г. Воронеж

    Начальная цена

    1440139.5

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    13-05-2021 10:40 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    Дата и время проведения

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Лом_и_отходы_ВМЗ.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    металл,трубы

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Указано в документации

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Юридический адрес

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    Контактный телефон

    +7 473 234-82-66

    Адрес электронной почты

    408vmz@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бражников Сергей Не указано

    Место рассмотрения предложений

    г. Воронеж, ул. Ворошилова, д.22

    Контактное лицо продавца/инициатора

    В соответствии с документацией

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    408vmz@mail.ru

    Телефон продавца/инициатора

    (473) доб.234-82-66

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Указано в документации

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Указано в документации

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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