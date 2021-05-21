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    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку Флокулянта для АО «ПКС-Водоканал» № закупки РКСМ-1204

    Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку Флокулянта для АО «ПКС-Водоканал» № закупки РКСМ-1204

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 10:0021.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110272799Дата и время окончания срока приема заявок Флокулянт МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110272799

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    РКСМ-1204

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку Флокулянта для АО «ПКС-Водоканал» № закупки РКСМ-1204

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    13.05.2021 10:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_1135_для_ЕИС.pdf

    ЗД_Флокулянт.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РКС-ХОЛДИНГ
    Все закупки и тендеры РКС-ХОЛДИНГ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Малая Полянка, д.2, этаж 2, помещение I, комната 23

    Почтовый адрес

    115054, Российская Федерация, Москва, Бахрушина, дом 18, стр. 3

    Контактный телефон

    +7 495 783-32-33

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    eperevalov@roscomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Перевалов Евгений Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Флокулянт

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.05.2021 10:00 GMT +321.05.2021 10:0021.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110272799Дата и время окончания срока приема заявок Флокулянт Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    21.05.2021 10:0021.05.2021 10:0021.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110272799Дата и время вскрытия заявок Флокулянт Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.07.202112.07.2021 23:0012.07.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110272799Подведение итогов не позднее Флокулянт Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Флокулянт

    Начальная цена

    2 099 999,95

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ПКС-ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60

    Классификатор ОКПД2

    20.59

    Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    20.59

    Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/950267/name/60bf3802ab34c6.25780807

    08.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 6.00000

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