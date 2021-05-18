www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП105941
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
сейф по ГОСТ Р 57266-2016 «СЕЙФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ» Технические характеристики: внутренний объем сейфа - 50-100 л., желательно, чтобы сейф был оборудован счетчиком циклов открывания двери, сейф должен быть сертифицирован на устойчивость к взлому- 3 класс по ГОСТ 50862 Сопроводительная документация: Наличие сертификата соответствия, в котором прописано, что сейф предназначен для для хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и обеспечивает 3-й класс устойчивости ко взлому по ГОСТ Р 50862.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
13.05.2021 10:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2
Почтовый адрес
607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2
Контактный телефон
+7 926 210-11-46
Факс
+7 495 788-52-24
Адрес электронной почты
Shuyagin@aquanika.com
Ф.И.О. контактного лица
Шуягин Сергей Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Кулебакский район
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Сейф по ГОСТ Р 57266-2016 «СЕЙФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ» - 1 шт. Технические характеристики: внутренний объем сейфа - 50-100 л., желательно, чтобы сейф был оборудован счетчиком циклов открывания двери, сейф должен быть сертифицирован на устойчивость к взлому- 3 класс по ГОСТ 50862 Сопроводительная документация: Наличие сертификата соответствия, в котором прописано, что сейф предназначен для для хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и обеспечивает 3-й класс устойчивости ко взлому по ГОСТ Р 50862.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2021 10:00 GMT +318.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105941Дата и время окончания срока приема заявок Сейф по ГОСТ Р 57266-2016 «СЕЙФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ» - 1 шт. Технические характеристики: внутренний объем сейфа - 50-100 л., желательно, чтобы сейф был оборудован счетчиком циклов открывания двери, сейф должен быть сертифицирован на устойчивость к взлому- 3 класс по ГОСТ 50862 Сопроводительная документация: Наличие сертификата соответствия, в котором прописано, что сейф предназначен для для хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и обеспечивает 3-й класс устойчивости ко взлому по ГОСТ Р 50862.Кулебакский район
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2021 10:0018.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105941Дата и время вскрытия заявок Сейф по ГОСТ Р 57266-2016 «СЕЙФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ» - 1 шт. Технические характеристики: внутренний объем сейфа - 50-100 л., желательно, чтобы сейф был оборудован счетчиком циклов открывания двери, сейф должен быть сертифицирован на устойчивость к взлому- 3 класс по ГОСТ 50862 Сопроводительная документация: Наличие сертификата соответствия, в котором прописано, что сейф предназначен для для хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и обеспечивает 3-й класс устойчивости ко взлому по ГОСТ Р 50862.Кулебакский район
Подведение итогов не позднее
20.05.2021 11:3020.05.2021 11:3020.05.2021 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105941Подведение итогов не позднее Сейф по ГОСТ Р 57266-2016 «СЕЙФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ» - 1 шт. Технические характеристики: внутренний объем сейфа - 50-100 л., желательно, чтобы сейф был оборудован счетчиком циклов открывания двери, сейф должен быть сертифицирован на устойчивость к взлому- 3 класс по ГОСТ 50862 Сопроводительная документация: Наличие сертификата соответствия, в котором прописано, что сейф предназначен для для хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и обеспечивает 3-й класс устойчивости ко взлому по ГОСТ Р 50862.Кулебакский район
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.05.202120.05.2021 11:3020.05.2021 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105941Подведение итогов не позднее Сейф по ГОСТ Р 57266-2016 «СЕЙФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ» - 1 шт. Технические характеристики: внутренний объем сейфа - 50-100 л., желательно, чтобы сейф был оборудован счетчиком циклов открывания двери, сейф должен быть сертифицирован на устойчивость к взлому- 3 класс по ГОСТ 50862 Сопроводительная документация: Наличие сертификата соответствия, в котором прописано, что сейф предназначен для для хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и обеспечивает 3-й класс устойчивости ко взлому по ГОСТ Р 50862.Кулебакский район
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сейф по ГОСТ Р 57266-2016 «СЕЙФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ» - 1 шт. Технические характеристики: внутренний объем сейфа - 50-100 л., желательно, чтобы сейф был оборудован счетчиком циклов открывания двери, сейф должен быть сертифицирован на устойчивость к взлому- 3 класс по ГОСТ 50862 Сопроводительная документация: Наличие сертификата соответствия, в котором прописано, что сейф предназначен для для хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и обеспечивает 3-й класс устойчивости ко взлому по ГОСТ Р 50862.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Сейф по ГОСТ Р 57266-2016 «СЕЙФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ» - 1 шт. Технические характеристики: внутренний объем сейфа - 50-100 л., желательно, чтобы сейф был оборудован счетчиком циклов открывания двери, сейф должен быть сертифицирован на устойчивость к взлому- 3 класс по ГОСТ 50862 Сопроводительная документация: Наличие сертификата соответствия, в котором прописано, что сейф предназначен для для хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и обеспечивает 3-й класс устойчивости ко взлому по ГОСТ Р 50862.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АКВАНИКА
Все закупки и тендеры АКВАНИКА
Адрес местонахождения
607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2
25.99.21.113
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.