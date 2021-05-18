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    Главная / Торги / сейф по ГОСТ Р 57266-2016 «СЕЙФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ» Технические характеристики: внутренний объем сейфа - 50-100 л., желательно, чтобы сейф был оборудован счетчиком циклов открывания двери, сейф должен быть сертифицирован на устойчивость к взлому- 3 класс по ГОСТ 50862 Сопроводительная документация: Наличие сертификата соответствия, в котором прописано, что сейф предназначен для для хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и обеспечивает 3-й класс устойчивости ко взлому по ГОСТ Р 50862.

    сейф по ГОСТ Р 57266-2016 «СЕЙФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ» Технические характеристики: внутренний объем сейфа - 50-100 л., желательно, чтобы сейф был оборудован счетчиком циклов открывания двери, сейф должен быть сертифицирован на устойчивость к взлому- 3 класс по ГОСТ 50862 Сопроводительная документация: Наличие сертификата соответствия, в котором прописано, что сейф предназначен для для хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и обеспечивает 3-й класс устойчивости ко взлому по ГОСТ Р 50862.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105941Дата и время окончания срока приема заявок Сейф по ГОСТ Р 57266-2016 «СЕЙФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ» - 1 шт. Технические характеристики: внутренний объем сейфа - 50-100 л., желательно, чтобы сейф был оборудован счетчиком циклов открывания двери, сейф должен быть сертифицирован на устойчивость к взлому- 3 класс по ГОСТ 50862 Сопроводительная документация: Наличие сертификата соответствия, в котором прописано, что сейф предназначен для для хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и обеспечивает 3-й класс устойчивости ко взлому по ГОСТ Р 50862.Кулебакский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105941

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    сейф по ГОСТ Р 57266-2016 «СЕЙФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ» Технические характеристики: внутренний объем сейфа - 50-100 л., желательно, чтобы сейф был оборудован счетчиком циклов открывания двери, сейф должен быть сертифицирован на устойчивость к взлому- 3 класс по ГОСТ 50862 Сопроводительная документация: Наличие сертификата соответствия, в котором прописано, что сейф предназначен для для хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и обеспечивает 3-й класс устойчивости ко взлому по ГОСТ Р 50862.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    13.05.2021 10:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Предоставление_документов_для_участния_в_закупочной_процедуре.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АКВАНИКА
    Все закупки и тендеры АКВАНИКА

    Юридический адрес

    607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2

    Почтовый адрес

    607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2

    Контактный телефон

    +7 926 210-11-46

    Факс

    +7 495 788-52-24

    Адрес электронной почты

    Shuyagin@aquanika.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Шуягин Сергей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Кулебакский район

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Сейф по ГОСТ Р 57266-2016 «СЕЙФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ» - 1 шт. Технические характеристики: внутренний объем сейфа - 50-100 л., желательно, чтобы сейф был оборудован счетчиком циклов открывания двери, сейф должен быть сертифицирован на устойчивость к взлому- 3 класс по ГОСТ 50862 Сопроводительная документация: Наличие сертификата соответствия, в котором прописано, что сейф предназначен для для хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и обеспечивает 3-й класс устойчивости ко взлому по ГОСТ Р 50862.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.05.2021 10:00 GMT +318.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105941Дата и время окончания срока приема заявок Сейф по ГОСТ Р 57266-2016 «СЕЙФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ» - 1 шт. Технические характеристики: внутренний объем сейфа - 50-100 л., желательно, чтобы сейф был оборудован счетчиком циклов открывания двери, сейф должен быть сертифицирован на устойчивость к взлому- 3 класс по ГОСТ 50862 Сопроводительная документация: Наличие сертификата соответствия, в котором прописано, что сейф предназначен для для хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и обеспечивает 3-й класс устойчивости ко взлому по ГОСТ Р 50862.Кулебакский район

    Дата и время вскрытия заявок

    18.05.2021 10:0018.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105941Дата и время вскрытия заявок Сейф по ГОСТ Р 57266-2016 «СЕЙФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ» - 1 шт. Технические характеристики: внутренний объем сейфа - 50-100 л., желательно, чтобы сейф был оборудован счетчиком циклов открывания двери, сейф должен быть сертифицирован на устойчивость к взлому- 3 класс по ГОСТ 50862 Сопроводительная документация: Наличие сертификата соответствия, в котором прописано, что сейф предназначен для для хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и обеспечивает 3-й класс устойчивости ко взлому по ГОСТ Р 50862.Кулебакский район

    Подведение итогов не позднее

    20.05.2021 11:3020.05.2021 11:3020.05.2021 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105941Подведение итогов не позднее Сейф по ГОСТ Р 57266-2016 «СЕЙФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ» - 1 шт. Технические характеристики: внутренний объем сейфа - 50-100 л., желательно, чтобы сейф был оборудован счетчиком циклов открывания двери, сейф должен быть сертифицирован на устойчивость к взлому- 3 класс по ГОСТ 50862 Сопроводительная документация: Наличие сертификата соответствия, в котором прописано, что сейф предназначен для для хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и обеспечивает 3-й класс устойчивости ко взлому по ГОСТ Р 50862.Кулебакский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.05.202120.05.2021 11:3020.05.2021 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105941Подведение итогов не позднее Сейф по ГОСТ Р 57266-2016 «СЕЙФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ» - 1 шт. Технические характеристики: внутренний объем сейфа - 50-100 л., желательно, чтобы сейф был оборудован счетчиком циклов открывания двери, сейф должен быть сертифицирован на устойчивость к взлому- 3 класс по ГОСТ 50862 Сопроводительная документация: Наличие сертификата соответствия, в котором прописано, что сейф предназначен для для хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и обеспечивает 3-й класс устойчивости ко взлому по ГОСТ Р 50862.Кулебакский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сейф по ГОСТ Р 57266-2016 «СЕЙФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ» - 1 шт. Технические характеристики: внутренний объем сейфа - 50-100 л., желательно, чтобы сейф был оборудован счетчиком циклов открывания двери, сейф должен быть сертифицирован на устойчивость к взлому- 3 класс по ГОСТ 50862 Сопроводительная документация: Наличие сертификата соответствия, в котором прописано, что сейф предназначен для для хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и обеспечивает 3-й класс устойчивости ко взлому по ГОСТ Р 50862.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Сейф по ГОСТ Р 57266-2016 «СЕЙФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ» - 1 шт. Технические характеристики: внутренний объем сейфа - 50-100 л., желательно, чтобы сейф был оборудован счетчиком циклов открывания двери, сейф должен быть сертифицирован на устойчивость к взлому- 3 класс по ГОСТ 50862 Сопроводительная документация: Наличие сертификата соответствия, в котором прописано, что сейф предназначен для для хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и обеспечивает 3-й класс устойчивости ко взлому по ГОСТ Р 50862.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата после принятия на складе Покупателя в течение 30 календарных дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АКВАНИКА
    Все закупки и тендеры АКВАНИКА

    Адрес местонахождения

    607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2

    Классификатор ОКПД2

    25.99.21.113

    Сейфы и шкафы взломостойкие для хранения наркотических и специальных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сейф по ГОСТ Р 57266-2016 «СЕЙФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ» "

    Кол-во: 1

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