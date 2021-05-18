сейф по ГОСТ Р 57266-2016 «СЕЙФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ» Технические характеристики: внутренний объем сейфа - 50-100 л., желательно, чтобы сейф был оборудован счетчиком циклов открывания двери, сейф должен быть сертифицирован на устойчивость к взлому- 3 класс по ГОСТ 50862 Сопроводительная документация: Наличие сертификата соответствия, в котором прописано, что сейф предназначен для для хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и обеспечивает 3-й класс устойчивости ко взлому по ГОСТ Р 50862.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП105941 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки сейф по ГОСТ Р 57266-2016 «СЕЙФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ» Технические характеристики: внутренний объем сейфа - 50-100 л., желательно, чтобы сейф был оборудован счетчиком циклов открывания двери, сейф должен быть сертифицирован на устойчивость к взлому- 3 класс по ГОСТ 50862 Сопроводительная документация: Наличие сертификата соответствия, в котором прописано, что сейф предназначен для для хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и обеспечивает 3-й класс устойчивости ко взлому по ГОСТ Р 50862. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Предоставление_документов_для_участния_в_закупочной_процедуре.docx

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АКВАНИКА

Все закупки и тендеры АКВАНИКА Юридический адрес 607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2 Почтовый адрес 607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2 Контактный телефон +7 926 210-11-46 Факс +7 495 788-52-24 Адрес электронной почты Shuyagin@aquanika.com Ф.И.О. контактного лица Шуягин Сергей Анатольевич Место рассмотрения предложений Кулебакский район Закупки и тендеры Нижегородская область Ключевые слова:

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