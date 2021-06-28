Реализация или обмен недвижимости на строительные материалы. Существует потребность в строительных материалах (инертные материалы, цемент, электрика, кабель, вент. оборудование, металл, стеновые и кровельные материалы и пр.) В качестве альтернативного варианта оплаты готовы предложить: Предлагается 12 земельных участков по 1153 сотки, расположенных в 10 км от г. Красноярска. Стоимость сотки 16 505,00 руб. Участок расположен в Емельяновском районе Микрорайона Центральный. В Центральном микрорайоне находятся крупные предприятия наукоемкого и высокотехнологичного сектора, а также большинство новых инновационных предприятий, способных стать основой создаваемой инновационной экономики края. Земельный участок располагается в 10 км от г. Красноярска на Федеральной трассе Р255 (М53) и Р409 -северный выезд из города. С юга участок примыкает к Федеральной трассе М53, транспортной развязке Красноярск-Енисейск и имеет фасадную часть 2000 м, с востока к Федеральной трассе Р 409 фасад 680 м, с севера к железной дороге. В 3,5 км от участка расположен машиностроительный завод Крастяжмаш, обладающий огромным потенциалом энергоресурсов. Водоснабжение и водоотведение возможно с помощью подключения к городским системам идущим вдоль границ участка, в результате строительства автономных ВЗУ и очистных сооружений на территории предлагаемого участка.