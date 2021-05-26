www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110272670
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка магнетронов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
13.05.2021 10:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, СТРОЕНИЕ 145,
Почтовый адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, 145
Контактный телефон
+7 343 212-57-62
Факс
+7 343 350-53-01
Адрес электронной почты
788@npoa.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тонкова Марина Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка магнетронов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2021 07:00 GMT +326.05.2021 07:0026.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110272670Дата и время окончания срока приема заявок Поставка магнетроновЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
26.05.2021 07:0026.05.2021 07:0026.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110272670Дата и время вскрытия заявок Поставка магнетроновЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка магнетронов
Начальная цена
444 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО АВТОМАТИКИ
Все закупки и тендеры АО НПО АВТОМАТИКИ
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, СТРОЕНИЕ 145,
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, 145
26.11.12.000
26.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.