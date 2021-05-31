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    Главная / Торги / Выполнение работ по благоустройству по объекту: "Реконструкция и техническое перевооружение комплекса сооружений тренажерно-испытательной базы ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина"

    Выполнение работ по благоустройству по объекту: "Реконструкция и техническое перевооружение комплекса сооружений тренажерно-испытательной базы ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.05.2021 09:3031.05.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110272740Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по благоустройству по объекту: "Реконструкция и техническое перевооружение комплекса сооружений тренажерно-испытательной базы ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина"ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОКПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110272740

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по благоустройству по объекту: "Реконструкция и техническое перевооружение комплекса сооружений тренажерно-испытательной базы ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение (конкурентный)

    Дата публикации

    13.05.2021 10:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_32110272740_2.pdf

    5._Смета_размещение.xlsx

    6._Обоснование_НМЦ_Размещение.docx

    4._ТЗ_Размещение.docx

    3._Проект_Договора_Размещение.docx

    2._Документация_Размещение.docx

    1._Извещение_Размещение.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КОСМОНАВТОВ ИМЕНИ Ю.А.ГАГАРИНА
    Все закупки и тендеры ФГБУ НИИ ЦПК ИМЕНИ Ю.А.ГАГАРИНА

    Юридический адрес

    141160, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, П ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК,

    Почтовый адрес

    141160, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, П ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК,

    Контактный телефон

    +7 945 52-65930

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    torgi@gctc.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кондратьева Лариса Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК

    Закупки и тендеры Московская область

    Закупки и тендеры Дороги автомобильные и автомагистрали; строительные работы по строительству автомобильных дорог и автомагистралей

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по благоустройству по объекту: "Реконструкция и техническое перевооружение комплекса сооружений тренажерно-испытательной базы ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.06.202103.06.2021 18:0003.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110272740Подведение итогов не позднее Выполнение работ по благоустройству по объекту: "Реконструкция и техническое перевооружение комплекса сооружений тренажерно-испытательной базы ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина"ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по благоустройству по объекту: "Реконструкция и техническое перевооружение комплекса сооружений тренажерно-испытательной базы ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина"

    Начальная цена

    3 790 017,36

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    379 001,74 ₽на 400 дней
    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    141110, Московская область, 141160, Россия, Московская область, Звёздный городок, ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГБУ НИИ ЦПК ИМЕНИ Ю.А.ГАГАРИНА
    Все закупки и тендеры ФГБУ НИИ ЦПК ИМЕНИ Ю.А.ГАГАРИНА

    Адрес местонахождения

    141160, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, П ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК,

    Классификатор ОКПД2

    42.11.20.000

    Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.11

    Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/948340/name/60ba41767faa53.92354334

    04.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство автомобильных дорог и автомагистралей"

    Кол-во: 1.00000

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