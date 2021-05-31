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Номер извещения
32110272740
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по благоустройству по объекту: "Реконструкция и техническое перевооружение комплекса сооружений тренажерно-испытательной базы ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение (конкурентный)
Дата публикации
13.05.2021 10:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141160, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, П ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК,
Почтовый адрес
141160, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, П ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК,
Контактный телефон
+7 945 52-65930
Факс
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Адрес электронной почты
torgi@gctc.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кондратьева Лариса Валерьевна
Место рассмотрения предложений
ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК
Закупки и тендеры Дороги автомобильные и автомагистрали; строительные работы по строительству автомобильных дорог и автомагистралей
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Выполнение работ по благоустройству по объекту: "Реконструкция и техническое перевооружение комплекса сооружений тренажерно-испытательной базы ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.06.202103.06.2021 18:0003.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110272740Подведение итогов не позднее Выполнение работ по благоустройству по объекту: "Реконструкция и техническое перевооружение комплекса сооружений тренажерно-испытательной базы ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина"ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по благоустройству по объекту: "Реконструкция и техническое перевооружение комплекса сооружений тренажерно-испытательной базы ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина"
Начальная цена
3 790 017,36
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
141110, Московская область, 141160, Россия, Московская область, Звёздный городок, ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина».Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГБУ НИИ ЦПК ИМЕНИ Ю.А.ГАГАРИНА
Все закупки и тендеры ФГБУ НИИ ЦПК ИМЕНИ Ю.А.ГАГАРИНА
Адрес местонахождения
141160, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, П ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК,
42.11.20.000
42.11
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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