Реконструкция водопроводных сетей по улице Мичурина(от улицы Калинина до проспекта Успенского,105б, город Верхняя Пышма). Участок 4,5,6,7,8,9,10,11,12 от ВК6 до ВК14 по улице Мичурина. Благоустройство

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110272619 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Реконструкция водопроводных сетей по улице Мичурина(от улицы Калинина до проспекта Успенского,105б, город Верхняя Пышма). Участок 4,5,6,7,8,9,10,11,12 от ВК6 до ВК14 по улице Мичурина. Благоустройство Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос (ценовых) котировок Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА

Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ Юридический адрес 624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а Почтовый адрес 624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а Контактный телефон +7 34368 4-47-89 Факс {} Адрес электронной почты zakupki_vodokanal@mail.ru Ф.И.О. контактного лица Барменков Сергей Александрович Место рассмотрения предложений Верхняя Пышма Закупки и тендеры Свердловская область Ключевые слова:

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