Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Реконструкция водопроводных сетей по улице Мичурина(от улицы Калинина до проспекта Успенского,105б, город Верхняя Пышма). Участок 4,5,6,7,8,9,10,11,12 от ВК6 до ВК14 по улице Мичурина. Благоустройство

    Реконструкция водопроводных сетей по улице Мичурина(от улицы Калинина до проспекта Успенского,105б, город Верхняя Пышма). Участок 4,5,6,7,8,9,10,11,12 от ВК6 до ВК14 по улице Мичурина. Благоустройство

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 07:0024.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110272619Дата и время окончания срока приема заявок Реконструкция водопроводных сетей по улице Мичурина(от улицы Калинина до проспекта Успенского,105б, город Верхняя Пышма). Участок 4,5,6,7,8,9,10,11,12 от ВК6 до ВК14 по улице Мичурина. БлагоустройствоВерхняя ПышмаПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110272619

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Реконструкция водопроводных сетей по улице Мичурина(от улицы Калинина до проспекта Успенского,105б, город Верхняя Пышма). Участок 4,5,6,7,8,9,10,11,12 от ВК6 до ВК14 по улице Мичурина. Благоустройство

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    13.05.2021 09:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    67_благоустройство_Мичурина.rar

    32110272619_applic_open_protocol_lot_527426.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА
    Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а

    Почтовый адрес

    624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а

    Контактный телефон

    +7 34368 4-47-89

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki_vodokanal@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Барменков Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Верхняя Пышма

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Реконструкция водопроводных сетей по улице Мичурина(от улицы Калинина до проспекта Успенского,105б, город Верхняя Пышма). Участок 4,5,6,7,8,9,10,11,12 от ВК6 до ВК14 по улице Мичурина. Благоустройство

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.05.2021 07:00 GMT +324.05.2021 07:0024.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110272619Дата и время окончания срока приема заявок Реконструкция водопроводных сетей по улице Мичурина(от улицы Калинина до проспекта Успенского,105б, город Верхняя Пышма). Участок 4,5,6,7,8,9,10,11,12 от ВК6 до ВК14 по улице Мичурина. БлагоустройствоВерхняя Пышма

    Дата и время вскрытия заявок

    24.05.2021 07:0024.05.2021 07:0024.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110272619Дата и время вскрытия заявок Реконструкция водопроводных сетей по улице Мичурина(от улицы Калинина до проспекта Успенского,105б, город Верхняя Пышма). Участок 4,5,6,7,8,9,10,11,12 от ВК6 до ВК14 по улице Мичурина. БлагоустройствоВерхняя Пышма

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.05.202125.05.2021 07:0025.05.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110272619Подведение итогов не позднее Реконструкция водопроводных сетей по улице Мичурина(от улицы Калинина до проспекта Успенского,105б, город Верхняя Пышма). Участок 4,5,6,7,8,9,10,11,12 от ВК6 до ВК14 по улице Мичурина. БлагоустройствоВерхняя Пышма

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реконструкция водопроводных сетей по улице Мичурина(от улицы Калинина до проспекта Успенского,105б, город Верхняя Пышма). Участок 4,5,6,7,8,9,10,11,12 от ВК6 до ВК14 по улице Мичурина. Благоустройство

    Начальная цена

    300 129,06

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МУП ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а

    Классификатор ОКПД2

    42.99

    Сооружения и строительные работы по строительству прочих гражданских сооружений, не включенных в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    42.99

    Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/933946/name/60ab41947fe8d1.12570665

    24.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ЗАО Нортгаз
    Запрос предложений № ГП237426
    Выполнение работ по текущему ремонту основных средств производственного назначения. Ремонт в помещениях ГКП.
    Выполнение работ по текущему ремонту основных средств производственного назначения. Ремонт в...
    594453
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    СФЕРА
    Запрос предложений № ГП225305
    35 Хоккейные борта (СКК Петербургский)
    35 Хоккейные борта (СКК Петербургский)
    590822
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить