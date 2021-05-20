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Номер извещения
ГП105946
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Т000924 Закупка товаров офисного назначения (канцелярские) для ООО «ГПМ Партнер»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
13.05.2021 10:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А
Почтовый адрес
129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А
Контактный телефон
+7 495 783-30-00
Факс
Адрес электронной почты
lzaykina@gpm-partner.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зайкина Людмила Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Т000924 Закупка товаров офисного назначения (канцелярские) для ООО «ГПМ Партнер»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.05.2021 18:00 GMT +320.05.2021 18:0020.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105946Дата и время окончания срока приема заявок Т000924 Закупка товаров офисного назначения (канцелярские) для ООО «ГПМ Партнер»Москва
Дата и время вскрытия заявок
20.05.2021 18:0020.05.2021 18:0020.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105946Дата и время вскрытия заявок Т000924 Закупка товаров офисного назначения (канцелярские) для ООО «ГПМ Партнер»Москва
Подведение итогов не позднее
11.06.2021 23:0011.06.2021 23:0011.06.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105946Подведение итогов не позднее Т000924 Закупка товаров офисного назначения (канцелярские) для ООО «ГПМ Партнер»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Т000924 Закупка товаров офисного назначения (канцелярские) для ООО «ГПМ Партнер»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГПМ ПАРТНЕР
Все закупки и тендеры ГПМ ПАРТНЕР
Адрес местонахождения
129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А
32.99.13.123
28.23.12.110
17.23.13.191
25.99.23.000
22.29.25.000
32.99.15.110
32.99.12.110
17.23.13.130
17.12.14.110
Документация лота
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