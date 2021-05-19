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Номер извещения
ГП105936
Уникальный номер закупки
21-ЗЦ-ПТО УКС-2021
Наименование закупки
21-ЗЦ-ПТО УКС-2021 «Выполнение комплекса работ по монтажу IP TV на объекте строительства «Вахтовый жилой комплекс на 200 мест», входящего в состав стройки «Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
13.05.2021 09:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 3-50-03 доб. 805
Факс
+7 34949 3-50-10
Адрес электронной почты
Andrey.Chemezov@jsc-arcticgas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чемезов Андрей Павлович
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Выполнение комплекса работ по монтажу IP TV на объекте строительства «Вахтовый жилой комплекс на 200 мест», входящего в состав стройки «Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2021 10:00 GMT +319.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105936Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по монтажу IP TV на объекте строительства «Вахтовый жилой комплекс на 200 мест», входящего в состав стройки «Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка»Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2021 10:0019.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105936Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса работ по монтажу IP TV на объекте строительства «Вахтовый жилой комплекс на 200 мест», входящего в состав стройки «Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка»Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
31.05.2021 10:0031.05.2021 10:0031.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105936Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по монтажу IP TV на объекте строительства «Вахтовый жилой комплекс на 200 мест», входящего в состав стройки «Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка»Новый Уренгой
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.05.202131.05.2021 10:0031.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105936Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по монтажу IP TV на объекте строительства «Вахтовый жилой комплекс на 200 мест», входящего в состав стройки «Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка»Новый Уренгой
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса работ по монтажу IP TV на объекте строительства «Вахтовый жилой комплекс на 200 мест», входящего в состав стройки «Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического заданияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АРКТИКГАЗ
Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9
06
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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