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Номер извещения
32110272599
Уникальный номер закупки
17-ЗП
Наименование закупки
Строительство электрических сетей в районе с/т «40 лет ВЧК», с/т «Опытник-1», с/т «Выпрямитель-2», с/т «Спутник»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
13.05.2021 09:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
430007, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Осипенко, 93
Почтовый адрес
430007, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Осипенко, 93
Контактный телефон
+7 8342 35-77-87
Факс
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Адрес электронной почты
oziletp@tfwatt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Маслова Елена Олеговна
Место рассмотрения предложений
Саранск
Закупки и тендеры Работы строительные по строительству коммунальных объектов для электроснабжения и телекоммуникаций
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Работы по строительству электрических сетей в районе с/т «40 лет ВЧК», с/т «Опытник-1», с/т «Выпрямитель-2», с/т «Спутник»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы по строительству электрических сетей в районе с/т «40 лет ВЧК», с/т «Опытник-1», с/т «Выпрямитель-2», с/т «Спутник»
Начальная цена
1 738 204,74
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 условная единица
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РМ, г. Саранск, в районе с/т «40 лет ВЧК», с/т «Опытник-1», с/т «Выпрямитель-2», с/т «Спутник»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ТФ ВАТТ
Все закупки и тендеры АО ТФ ВАТТ
Адрес местонахождения
430007, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Осипенко, 93
42.22.22
42.22.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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