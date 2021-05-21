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    Главная / Торги / Отбор организации для нужд АО «Газпром газораспределение Оренбург» на выполнение работ по капитальному ремонту зданий

    Отбор организации для нужд АО «Газпром газораспределение Оренбург» на выполнение работ по капитальному ремонту зданий

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 06:5921.05.2021 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110274244Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ: Ремонт капитальный помещений административного здания ОренбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110274244

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    167-р/2021

    Наименование закупки

    Отбор организации для нужд АО «Газпром газораспределение Оренбург» на выполнение работ по капитальному ремонту зданий

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    13.05.2021 14:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение__1_Сметная_документация.rar

    Приложение__2_Ведомости_объемов_работ.rar

    07_Приложение_Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    04_Приложение_к_Форме_1___ТП.docx

    06_Техническое_задание.docx

    01_Извещение_МИ.pdf

    02_Документация_МИ.DOCX

    05_Проект_договора_для_выполнения_подрядных_работ___здания__кап._ремонт_.docx

    03_Приложение_к_Форме_1___КП.docx

    32110274244_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ

    Юридический адрес

    460000, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ КРАСНОЗНАМЕННАЯ, 39,

    Почтовый адрес

    460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39

    Контактный телефон

    +7 3532 34-13-51

    Факс

    +7 3532 34-13-13

    Адрес электронной почты

    o011107@oblgaz56.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Собко Виктория Владиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Оренбург

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ: Ремонт капитальный помещений административного здания

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.05.202124.05.2021 08:0024.05.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110274244Подведение итогов не позднее Выполнение работ: Ремонт капитальный помещений административного здания Оренбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ: Ремонт капитальный помещений административного здания

    Начальная цена

    2 548 910,10

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией о маркетинговом исследовании

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией о маркетинговом исследованииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией о маркетинговом исследовании

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ

    Адрес местонахождения

    460000, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ КРАСНОЗНАМЕННАЯ, 39,

    460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39

    Классификатор ОКПД2

    41.20.40

    Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)

    Классификатор ОКВЭД2

    41.20

    Строительство жилых и нежилых зданий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/933776/name/60ab28e74a4838.50833263

    24.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство жилых и нежилых зданий"

    Кол-во: 1.00000

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