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    Главная / Торги / Жидкость для промывки теплообменников для нужд ПАО "ЮК ГРЭС"

    Жидкость для промывки теплообменников для нужд ПАО "ЮК ГРЭС"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 12:0024.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110273411Дата и время окончания срока приема заявок Закупка жидкости для промывки теплообменников ALFA CAUSКалтанПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110273411

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    21/ОПЮКГРЭС/0120

    Наименование закупки

    Жидкость для промывки теплообменников для нужд ПАО "ЮК ГРЭС"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    13.05.2021 11:50

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ.docx

    Приложение__3_Соглашение_об_ЭДО.docx

    ЗД_ЗК.docx

    Приложение__2_Система_контроля.docx

    Приложение__4_ТЗ.doc

    Обоснование.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЮЖНО-КУЗБАССКАЯ ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Юридический адрес

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    Почтовый адрес

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Контактный телефон

    +7 38472 3-92-55

    Факс

    +7 38472 3-92-50

    Адрес электронной почты

    Olesya.Kolmogorova@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Колмогорова Олеся Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Калтан

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка жидкости для промывки теплообменников ALFA CAUS

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.06.202118.06.2021 12:0018.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110273411Подведение итогов не позднее Закупка жидкости для промывки теплообменников ALFA CAUSКалтан

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка жидкости для промывки теплообменников ALFA CAUS

    Начальная цена

    359 856,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Кемеровская обл.. г.Калтан, ул.Комсомольская ,20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В течение 15 рабочих дней после поставки товара на склад покупателю.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЮК ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Адрес местонахождения

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Классификатор ОКПД2

    20.5

    Продукты химические прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    20.5

    Производство прочих химических продуктов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих химических продуктов"

    Кол-во: 1.00000

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