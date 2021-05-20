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Номер извещения
ГП105932
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка запорной арматуры. Попозиционнная закупка.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
13.05.2021 09:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-49-70
Факс
+7 351 725-49-50
Адрес электронной почты
o.chandylova@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чандылова Ольга Владимировна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запорной арматуры. Попозиционная закупка. Продукция новая, наличие паспортов и сертификатов качества обязательно! Обязательное предоставление копий паспортов и сертификатов качества на этапе подачи заявки! Продукция производителя ООО "ПромТревл" ИНН 7751144111 к рассмотрению не допускается по причине неоднократного предоставления подложных сертификатов качества, в том числе на продукцию с признаками восстановления (б/у), поставляемую под видом новой.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.05.2021 12:00 GMT +320.05.2021 12:0020.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105932Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запорной арматуры. Попозиционная закупка. Продукция новая, наличие паспортов и сертификатов качества обязательно! Обязательное предоставление копий паспортов и сертификатов качества на этапе подачи заявки! Продукция производителя ООО "ПромТревл" ИНН 7751144111 к рассмотрению не допускается по причине неоднократного предоставления подложных сертификатов качества, в том числе на продукцию с признаками восстановления (б/у), поставляемую под видом новой.Челябинск
Подведение итогов не позднее
21.06.2021 12:0021.06.2021 12:0021.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105932Подведение итогов не позднее Поставка запорной арматуры. Попозиционная закупка. Продукция новая, наличие паспортов и сертификатов качества обязательно! Обязательное предоставление копий паспортов и сертификатов качества на этапе подачи заявки! Продукция производителя ООО "ПромТревл" ИНН 7751144111 к рассмотрению не допускается по причине неоднократного предоставления подложных сертификатов качества, в том числе на продукцию с признаками восстановления (б/у), поставляемую под видом новой.Челябинск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.06.202121.06.2021 12:0021.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105932Подведение итогов не позднее Поставка запорной арматуры. Попозиционная закупка. Продукция новая, наличие паспортов и сертификатов качества обязательно! Обязательное предоставление копий паспортов и сертификатов качества на этапе подачи заявки! Продукция производителя ООО "ПромТревл" ИНН 7751144111 к рассмотрению не допускается по причине неоднократного предоставления подложных сертификатов качества, в том числе на продукцию с признаками восстановления (б/у), поставляемую под видом новой.Челябинск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запорной арматуры. Попозиционная закупка. Продукция новая, наличие паспортов и сертификатов качества обязательно! Обязательное предоставление копий паспортов и сертификатов качества на этапе подачи заявки! Продукция производителя ООО "ПромТревл" ИНН 7751144111 к рассмотрению не допускается по причине неоднократного предоставления подложных сертификатов качества, в том числе на продукцию с признаками восстановления (б/у), поставляемую под видом новой.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Продукция (товар) поставляется в рамках договора поставки, заключенного на основании настоящей закупочной процедуры. Срок поставки: в течение 30 дней с момента подписания договорных отношений (с правом досрочной поставки).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Склад ООО "Мечел-Кокс", г.Челябинск, промзона ПАО "ЧМК". Базис поставки: DDP (Инкотермс 2010).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Мечел-Кокс
Все закупки и тендеры Мечел-Кокс
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
28.14.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 50
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