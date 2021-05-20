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    Главная / Торги / Поставка запорной арматуры. Попозиционнная закупка.

    Поставка запорной арматуры. Попозиционнная закупка.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 12:0020.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105932Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запорной арматуры. Попозиционная закупка. Продукция новая, наличие паспортов и сертификатов качества обязательно! Обязательное предоставление копий паспортов и сертификатов качества на этапе подачи заявки! Продукция производителя ООО "ПромТревл" ИНН 7751144111 к рассмотрению не допускается по причине неоднократного предоставления подложных сертификатов качества, в том числе на продукцию с признаками восстановления (б/у), поставляемую под видом новой.ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105932

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запорной арматуры. Попозиционнная закупка.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    13.05.2021 09:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор_поставки_снабжение_типовой_2021_пустой.docx

    ___Tipovaya_forma_Prilozhenie_7a_platezh_rez_final_dlya_SDO0.doc

    Тех_задание.doc

    Документация.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Челябинский завод по производству коксохимической продукции
    Все закупки и тендеры Мечел-Кокс

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-49-70

    Факс

    +7 351 725-49-50

    Адрес электронной почты

    o.chandylova@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чандылова Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запорной арматуры. Попозиционная закупка. Продукция новая, наличие паспортов и сертификатов качества обязательно! Обязательное предоставление копий паспортов и сертификатов качества на этапе подачи заявки! Продукция производителя ООО "ПромТревл" ИНН 7751144111 к рассмотрению не допускается по причине неоднократного предоставления подложных сертификатов качества, в том числе на продукцию с признаками восстановления (б/у), поставляемую под видом новой.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.05.2021 12:00 GMT +320.05.2021 12:0020.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105932Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запорной арматуры. Попозиционная закупка. Продукция новая, наличие паспортов и сертификатов качества обязательно! Обязательное предоставление копий паспортов и сертификатов качества на этапе подачи заявки! Продукция производителя ООО "ПромТревл" ИНН 7751144111 к рассмотрению не допускается по причине неоднократного предоставления подложных сертификатов качества, в том числе на продукцию с признаками восстановления (б/у), поставляемую под видом новой.Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    21.06.2021 12:0021.06.2021 12:0021.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105932Подведение итогов не позднее Поставка запорной арматуры. Попозиционная закупка. Продукция новая, наличие паспортов и сертификатов качества обязательно! Обязательное предоставление копий паспортов и сертификатов качества на этапе подачи заявки! Продукция производителя ООО "ПромТревл" ИНН 7751144111 к рассмотрению не допускается по причине неоднократного предоставления подложных сертификатов качества, в том числе на продукцию с признаками восстановления (б/у), поставляемую под видом новой.Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.06.202121.06.2021 12:0021.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105932Подведение итогов не позднее Поставка запорной арматуры. Попозиционная закупка. Продукция новая, наличие паспортов и сертификатов качества обязательно! Обязательное предоставление копий паспортов и сертификатов качества на этапе подачи заявки! Продукция производителя ООО "ПромТревл" ИНН 7751144111 к рассмотрению не допускается по причине неоднократного предоставления подложных сертификатов качества, в том числе на продукцию с признаками восстановления (б/у), поставляемую под видом новой.Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запорной арматуры. Попозиционная закупка. Продукция новая, наличие паспортов и сертификатов качества обязательно! Обязательное предоставление копий паспортов и сертификатов качества на этапе подачи заявки! Продукция производителя ООО "ПромТревл" ИНН 7751144111 к рассмотрению не допускается по причине неоднократного предоставления подложных сертификатов качества, в том числе на продукцию с признаками восстановления (б/у), поставляемую под видом новой.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Продукция (товар) поставляется в рамках договора поставки, заключенного на основании настоящей закупочной процедуры. Срок поставки: в течение 30 дней с момента подписания договорных отношений (с правом досрочной поставки).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Склад ООО "Мечел-Кокс", г.Челябинск, промзона ПАО "ЧМК". Базис поставки: DDP (Инкотермс 2010).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. 100% отсрочка платежа по факту поставки продукции. Предпочтительный срок отсрочки - не менее 60 дней с даты поставки. Цена указывается без НДС, с учетом стоимости транспортных и прочих расходов, связанных с доставкой продукции до пункта назначения. 2. Оплата продукции осуществляется в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счет Поставщика. Валюта платежа – рубль РФ 3. По всем вопросам касательно данной закупки и предоставлению документов, в том числе для консультаций по вопросам регистрации на площадке, различных способов и порядка подачи предложений обращаться к ответственному организатору закупки; 4. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ – наличие сертификатов, подтверждающих качество и происхождение товара; 5. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ – подгрузка коммерческого предложения за подписью уполномоченного лица и печатью организации; 6. Срок действия предложения (оферты) должен составлять не менее 45 календарных дней от даты окончания приема предложений; 7. Договор строго в редакции Покупателя (прилагается), протоколы разногласий не принимаются; 8. Одновременно с подачей предложения обязательно предоставление документов, указанных в пункте 5.2 закупочной документации прилагаемой к данному запросу предложений; 9. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящий запрос не является разновидностью конкурса/аукциона/публичной оферты и не подпадает под регулирование статей 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. При проведении запроса цен/предложений приглашение к участию вместе с документацией по запросу является приглашением поставщикам делать оферты в адрес Организатора закупочной процедуры; заявка на участие в запросе является офертой потенциального Участника запроса цен/предложений. При этом Организатор не имеет обязанности заключения договора по его результатам; 10. Участник вправе обратиться к представителю службы безопасности при возникновении события, ограничивающего конкурентные процедуры, или дискредитации Участника со стороны Организатора, контактное лицо: Мартынов Виталий Владимирович, тел.: +7 (351) 725-59-03, эл. почта: sos-mc@mechel.ru
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Челябинский завод по производству коксохимической продукции»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Мечел-Кокс
    Все закупки и тендеры Мечел-Кокс

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    28.14.13

    Арматура запорная для управления процессом (задвижки, краны, клапаны запорные, затворы дисковые и другая арматура)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Задвижка 30нж41нж Ду-100,Ру-1,6МПа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Задвижка 30нж41нж Ду-80,Ру-1,6МПа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Клапан запорный фланцевый 15нж65нж Ду-25, Ру-1,6 МПа "

    Кол-во: 7

    "Позиция 4"

    "Клапан запорный фланцевый 15нж65нж Ду-50, Ру-1,6 МПа"

    Кол-во: 7

    "Позиция 5"

    "Клапан запорный фланцевый 15нж65нж Ду-80, Ру-1,6 МПа"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "Задвижка клиновая стальная фланцевая 30с41нж Ду-300,Ру-1,6МПа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Кран шаровый 11Б27 П Ду-15 Ру-16"

    Кол-во: 50

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