Запрос предложений в электронной форме по отбору организации на право заключения с акционерным обществом «Газпром газораспределение Великий Новгород» Договора на поставку автомобильных шин и дисков

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32110272433 Уникальный номер закупки ЭЗП-18-2021 Номер закупки ЭЗП-18-2021 Наименование закупки Запрос предложений в электронной форме по отбору организации на право заключения с акционерным обществом «Газпром газораспределение Великий Новгород» Договора на поставку автомобильных шин и дисков Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форме для СМСП Дата публикации

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