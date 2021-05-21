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Номер извещения
ГП105934
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Разработка проектной и рабочей документации раздела ТХ канализационных очистных сооружений, производительностью 17 тыс. м3/сут.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
13.05.2021 09:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
446213, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г НОВОКУЙБЫШЕВСК, УЛ ШОССЕЙНАЯ, ДОМ 8А, КАБИНЕТ 2
Почтовый адрес
443029, г. Самара, ул. Солнечная, д.28а, офис 402
Контактный телефон
+7 846 211-11-93
Факс
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Адрес электронной почты
office@npotec.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ероскин Алексей Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Самара
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Разработка проектной и рабочей документации раздела ТХ канализационных очистных сооружений, производительностью 17 тыс. м3/сут.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.05.2021 13:00 GMT +321.05.2021 13:0021.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105934Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проектной и рабочей документации раздела ТХ канализационных очистных сооружений, производительностью 17 тыс. м3/сут.Самара
Подведение итогов не позднее
28.05.2021 10:0028.05.2021 10:0028.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105934Подведение итогов не позднее Разработка проектной и рабочей документации раздела ТХ канализационных очистных сооружений, производительностью 17 тыс. м3/сут.Самара
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка проектной и рабочей документации раздела ТХ канализационных очистных сооружений, производительностью 17 тыс. м3/сут.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НПО ТЕХНОЛОГИЯ
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Адрес местонахождения
446213, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г НОВОКУЙБЫШЕВСК, УЛ ШОССЕЙНАЯ, ДОМ 8А, КАБИНЕТ 2
443029, г. Самара, ул. Солнечная, д.28а, офис 402
71.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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