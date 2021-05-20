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Номер извещения
ГП105933
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка чековой ленты на объекты АЗС, МАЗС, Мини АЗС бензин ООО "ГНП сеть"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
13.05.2021 09:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401
Контактный телефон
+7 812 244-80-80 доб. 2793
Факс
+7 86361 9-20-35
Адрес электронной почты
n.lisitsinskaya@retail.gazpromlpg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лисицинская Надежда Андреевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка чековой ленты на объекты АЗС, МАЗС, Мини АЗС бензин ООО "ГНП сеть"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.05.2021 11:00 GMT +320.05.2021 11:0020.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105933Дата и время окончания срока приема заявок Поставка чековой ленты на объекты АЗС, МАЗС, Мини АЗС бензин ООО "ГНП сеть"Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
20.05.2021 11:0020.05.2021 11:0020.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105933Дата и время вскрытия заявок Поставка чековой ленты на объекты АЗС, МАЗС, Мини АЗС бензин ООО "ГНП сеть"Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка чековой ленты на объекты АЗС, МАЗС, Мини АЗС бензин ООО "ГНП сеть"
Начальная цена
35 296 065,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«ГНП сеть»
Все закупки и тендеры «ГНП сеть»
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401
17.29
17.12.1
Документация лота
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