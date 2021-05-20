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    Главная / Торги / Поставка чековой ленты на объекты АЗС, МАЗС, Мини АЗС бензин ООО "ГНП сеть"

    Поставка чековой ленты на объекты АЗС, МАЗС, Мини АЗС бензин ООО "ГНП сеть"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 11:0020.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105933Дата и время окончания срока приема заявок Поставка чековой ленты на объекты АЗС, МАЗС, Мини АЗС бензин ООО "ГНП сеть"Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105933

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    064/ГНП сеть/13.05.2021/ОЗКэ

    Наименование закупки

    Поставка чековой ленты на объекты АЗС, МАЗС, Мини АЗС бензин ООО "ГНП сеть"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    13.05.2021 09:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_29_1_на_сайт.docx

    Итоговый_протокол_29_1_на_сайт.docx

    Итоговый_протокол_31_1_на_сайт.docx

    Приложение__5_Проект_договора_064.7z

    Приложение__6_Техническое_задание_064.docx

    Извещение_о_Запросе_котировок_064.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газонефтепродукт сеть»
    Все закупки и тендеры «ГНП сеть»

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401

    Контактный телефон

    +7 812 244-80-80 доб. 2793

    Факс

    +7 86361 9-20-35

    Адрес электронной почты

    n.lisitsinskaya@retail.gazpromlpg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лисицинская Надежда Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка чековой ленты на объекты АЗС, МАЗС, Мини АЗС бензин ООО "ГНП сеть"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.05.2021 11:00 GMT +320.05.2021 11:0020.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105933Дата и время окончания срока приема заявок Поставка чековой ленты на объекты АЗС, МАЗС, Мини АЗС бензин ООО "ГНП сеть"Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    20.05.2021 11:0020.05.2021 11:0020.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105933Дата и время вскрытия заявок Поставка чековой ленты на объекты АЗС, МАЗС, Мини АЗС бензин ООО "ГНП сеть"Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.06.202110.06.2021 18:0010.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105933Подведение итогов не позднее Поставка чековой ленты на объекты АЗС, МАЗС, Мини АЗС бензин ООО "ГНП сеть"Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка чековой ленты на объекты АЗС, МАЗС, Мини АЗС бензин ООО "ГНП сеть"

    Начальная цена

    35 296 065,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Газонефтепродукт сеть»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «ГНП сеть»
    Все закупки и тендеры «ГНП сеть»

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401

    Классификатор ОКПД2

    17.29

    Изделия из бумаги и картона прочие

    17.12.1

    Бумага газетная, бумага ручного отлива и прочая бумага немелованная или картон для графических целей

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/950074/name/60bf2556e943c4.53341175

    08.06.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/949442/name/60be2038ec5772.15183667

    07.06.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/957194/name/60c9c24d9c5177.28716360

    16.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка чековой ленты на объекты АЗС, МАЗС, Мини АЗС бензин ООО "ГНП сеть""

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