www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110272400
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) с последующим приобретением (выкупа) предмета лизинга самосвал КАМАЗ 65115-50
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений (конкурентный)
Дата публикации
13.05.2021 09:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
660049, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ КАЧИНСКАЯ, 56,
Почтовый адрес
660060, г.Красноярск, ул. Качинская, д.56
Контактный телефон
+7 391 212-20-02 доб. 6
Факс
{}
Адрес электронной почты
zakupki@avtospecbaza24.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ким Игорь Вадимович
Место рассмотрения предложений
г. Красноярск, ул. Качинская, д.56
Закупки и тендеры
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) с последующим приобретением (выкупа) предмета лизинга самосвал КАМАЗ 65115-50
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.05.202127.05.2021 12:0027.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110272400Подведение итогов не позднее Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) с последующим приобретением (выкупа) предмета лизинга самосвал КАМАЗ 65115-50г. Красноярск, ул. Качинская, д.56
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) с последующим приобретением (выкупа) предмета лизинга самосвал КАМАЗ 65115-50
Начальная цена
5 405 128,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АВТОСПЕЦБАЗА
Все закупки и тендеры АО АВТОСПЕЦБАЗА
Адрес местонахождения
660049, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ КАЧИНСКАЯ, 56,
660060, г.Красноярск, ул. Качинская, д.56
64.91
64.91
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.