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Наименование процедуры
Аукцион на право заключения договора купли-продажи имущества ООО «Управление недвижимым имуществом» (ИНН 4632184335 ОГРН 1134632014648)
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Курск, ул. Хуторская, д. 16г.
Номер извещения
ГП105930
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУКЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АСТА
Предмет договора
Офисно-производственно-гаражный комплекс общей площадью 5895,7 кв.м. расположенный на земельных участках общей площадью 5611 кв.м по адресу: г. Курск, ул. Хуторская, д. 16г. Состоящий из: 1. Производственное здание площадью 2839,8 кв.м.; кадастровый номер: 46:29:102151:333. 2. Административное здание площадью 2621,8 кв.м.; кадастровый номер: 46:29:102151:31. 3. Земельный участок; категория земель земли населённых пунктов - для производственно- хозяйственной деятельности; площадь: 4863 кв.м., кадастровый номер: 46:29:102151:26; находящийся по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Хуторская, д. 16г. 4. Нежилое помещение площадью 70,1 кв.м.; кадастровый номер: 46:29:102150:1997, гараж 1. 5. Нежилое помещение площадью 60,5 кв. м.; кадастровый номер: 46:29:102150:2373, гараж 2; 6. Нежилое помещение площадью 36,4 кв.м.; кадастровый номер: 46:29:102150:2374, гараж 3; 7. Нежилое помещение площадью 25,4 кв.м; кадастровий номер: 46:29:000000:3037, гараж 4; 8. Немалое помещение площадью 69,8 км.; кадастровый номер: 46:29:102010:192, гараж 5; 9. Нежилое помещение площадью 39 кв.м.; кадастровый номер: 46:29:102042:852, гараж 6; 10. Нежилое помещение площадью 40 кв.м.; кадастровый номер: 46:29:102008:123, гараж 7; 11. Нежилое помещение площадью 46,9 кв.м.; кадастровый номер: 46:29:102009:174, гараж 8; 12. Нежилое помещение площадью 24,6 кв.м.; кадастровый номер: 46:29:102150:2741, гараж 9; 13. Нежилое помещение площадью 24,4 кв.м.; кадастровый номер: 46:29:102150:2372, гараж 10. 14. Земельный участок; категория земель: земли населенных пунктов- для эксплуатации гаражей; площадь: 748 кв.м.; кадастровый номер: 46:29:102151:25; находящийся по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Карла Маркса.
Начальная цена
51000000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
13-05-2021 09:18 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.05.2021 10:00
Дата и время проведения
28.05.2021 13:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Офисно-производственно-гаражный комплекс по адресу: г. Курск, ул. Хуторская, 16-Г. 1) Здание, назначение: нежилое, площадь: общая 2621,8 кв.м., этажность: 4, цоколь, антресоль. Конструктивные элементы: фундамент — бутобетонный ленточный, стены — кирпичные, металлический сайдинг, перекрытия — ж/бетонное, металлический сайдинг, крыша — кровля совмещенная рулонная, металлическая, полы — бетонные, проемы оконные — пластиковые, проемы дверные — пластиковые, металлические, отделка — штукатурка стен, окраска, плитка, коммуникации — отопление от котельной, центральное холодное водоснабжение, канализация, электричество, вентиляция, кондиционеры. 2) Производственное здание, назначение: нежилое, площадь: общая 2839,8 кв.м., этажность: цокольный, 2, антресоль. Производственное помещение — 2359,8 кв.м., склады — 225,3 кв.м., компрессорная — 149,9 кв.м., бойлерная — 32,3 кв.м., котельная — 30,5 кв., трансформаторная — 42,0 кв.м. На втором этаже (мансарда) находится лаборатория, кабинеты, раздевалки и прочие вспомогательные помещения. 3) Земельные участки общей площадью — 5611 кв.м. Категория земель: Земли населенных пунктов — для производственно-хозяйственной деятельности, на которых находятся объекты недвижимости, гаражи.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества принадлежащего ООО "Управление недвижимым имуществом", утвержденное Генеральным директором ООО "УНИ" 27.01.2021г.
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУКЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АСТА
Юридический адрес
634009, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПЕР ДЕРБЫШЕВСКОГО, ДОМ 30, ОФИС 3
Контактный телефон
+7 923 409-90-80
Адрес электронной почты
ak.asta@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Соломенников Григорий Викторович
Место рассмотрения предложений
Томск
Контактное лицо продавца/инициатора
Соломенников Григорий Викторович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
ak.asta@yandex.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 923 409-90-80
Адрес местонахождения продавца/инициатора
634009, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПЕР ДЕРБЫШЕВСКОГО, ДОМ 30, ОФИС 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену. В случае, если не были представлены заявки на участие в торгах или к участию в торгах был допущен только один участник, организатор торгов принимает решение о признании торгов несостоявшимися. Если к участию в торгах был допущен только один участник, заявка которого на участие в торгах содержит предложение о цене не ниже установленной начальной цены продажи, ООО «Управление недвижимым имуществом» вправе заключить с этим участником договор купли-продажи в соответствии представленным им предложением о цене.
Требования, предъявляемые к Участнику
Заполнить заявку на участие в аукционе и согласие на выплату вознаграждения по форме Организатора процедуры, предусмотренной в приложении к аукционной документации. Внести задаток в размере 10% от начальной стоимости имущества на р/с организатора торгов. Получатель: ООО «АК «Аста» ИНН/КПП 7017190842/701701001 р/с 40702810700000005544 в АО «РОС-КОСМОСБАНК» г. Москва к/с 30101810200000000904 БИК 044525904. Задаток признается внесенным в установленный срок, если подтверждено поступление денежных средств на счет, указанный в сообщении, на дату составления протокола об определении участников торгов. Документом, подтверждающим поступление задатка на счёт, является выписка (выписки) со счёта, квитанция, иной документ – с отметкой банка, подтверждающий зачисление (поступление) установленного задатка. Датой поступления задатка считается дата зачисления (поступления) его на расчетный счет, указанный в сообщении. Сумма задатка, внесенного заявителем, за исключением победителя торгов, возвращаются в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах торгов.
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Ознакомление происходит, по предварительной записи. Кон. тел. +7-923-409-90-80, E-mail: ak.asta@yandex.ru
Обременения (ограничения)
В отношении объектов указанных в п.п. 1-3, - залог в пользу ПАО «Курский промышленный банк» правопреемником которого является ООО «Экспобанк»
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
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