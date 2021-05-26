Офисно-производственно-гаражный комплекс по адресу: г. Курск, ул. Хуторская, 16-Г. 1) Здание, назначение: нежилое, площадь: общая 2621,8 кв.м., этажность: 4, цоколь, антресоль. Конструктивные элементы: фундамент — бутобетонный ленточный, стены — кирпичные, металлический сайдинг, перекрытия — ж/бетонное, металлический сайдинг, крыша — кровля совмещенная рулонная, металлическая, полы — бетонные, проемы оконные — пластиковые, проемы дверные — пластиковые, металлические, отделка — штукатурка стен, окраска, плитка, коммуникации — отопление от котельной, центральное холодное водоснабжение, канализация, электричество, вентиляция, кондиционеры. 2) Производственное здание, назначение: нежилое, площадь: общая 2839,8 кв.м., этажность: цокольный, 2, антресоль. Производственное помещение — 2359,8 кв.м., склады — 225,3 кв.м., компрессорная — 149,9 кв.м., бойлерная — 32,3 кв.м., котельная — 30,5 кв., трансформаторная — 42,0 кв.м. На втором этаже (мансарда) находится лаборатория, кабинеты, раздевалки и прочие вспомогательные помещения. 3) Земельные участки общей площадью — 5611 кв.м. Категория земель: Земли населенных пунктов — для производственно-хозяйственной деятельности, на которых находятся объекты недвижимости, гаражи.

Требуется заключение договора в электронной форме Нет

Порядок определения победителя Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену. В случае, если не были представлены заявки на участие в торгах или к участию в торгах был допущен только один участник, организатор торгов принимает решение о признании торгов несостоявшимися. Если к участию в торгах был допущен только один участник, заявка которого на участие в торгах содержит предложение о цене не ниже установленной начальной цены продажи, ООО «Управление недвижимым имуществом» вправе заключить с этим участником договор купли-продажи в соответствии представленным им предложением о цене.

Требования, предъявляемые к Участнику Заполнить заявку на участие в аукционе и согласие на выплату вознаграждения по форме Организатора процедуры, предусмотренной в приложении к аукционной документации. Внести задаток в размере 10% от начальной стоимости имущества на р/с организатора торгов. Получатель: ООО «АК «Аста» ИНН/КПП 7017190842/701701001 р/с 40702810700000005544 в АО «РОС-КОСМОСБАНК» г. Москва к/с 30101810200000000904 БИК 044525904. Задаток признается внесенным в установленный срок, если подтверждено поступление денежных средств на счет, указанный в сообщении, на дату составления протокола об определении участников торгов. Документом, подтверждающим поступление задатка на счёт, является выписка (выписки) со счёта, квитанция, иной документ – с отметкой банка, подтверждающий зачисление (поступление) установленного задатка. Датой поступления задатка считается дата зачисления (поступления) его на расчетный счет, указанный в сообщении. Сумма задатка, внесенного заявителем, за исключением победителя торгов, возвращаются в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

Порядок ознакомления с имуществом (объектов) Ознакомление происходит, по предварительной записи. Кон. тел. +7-923-409-90-80, E-mail: ak.asta@yandex.ru

Обременения (ограничения) В отношении объектов указанных в п.п. 1-3, - залог в пользу ПАО «Курский промышленный банк» правопреемником которого является ООО «Экспобанк»

Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

Разрешается участие нерезидентов Да