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    Главная / Торги / Аукцион на право заключения договора купли-продажи имущества ООО «Управление недвижимым имуществом» (ИНН 4632184335 ОГРН 1134632014648)

    Аукцион на право заключения договора купли-продажи имущества ООО «Управление недвижимым имуществом» (ИНН 4632184335 ОГРН 1134632014648)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.05.2021 19:5926.05.2021 19:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105930Дата и время окончания срока приема заявок Офисно-производственно-гаражный комплекс общей площадью 5895,7 кв.м. расположенный на земельных участках общей площадью 5611 кв.м по адресу: г. Курск, ул. Хуторская, д. 16г. Состоящий из: 1. Производственное здание площадью 2839,8 кв.м.; кадастровый номер: 46:29:102151:333. 2. Административное здание площадью 2621,8 кв.м.; кадастровый номер: 46:29:102151:31. 3. Земельный участок; категория земель земли населённых пунктов - для производственно- хозяйственной деятельности; площадь: 4863 кв.м., кадастровый номер: 46:29:102151:26; находящийся по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Хуторская, д. 16г. 4. Нежилое помещение площадью 70,1 кв.м.; кадастровый номер: 46:29:102150:1997, гараж 1. 5. Нежилое помещение площадью 60,5 кв. м.; кадастровый номер: 46:29:102150:2373, гараж 2; 6. Нежилое помещение площадью 36,4 кв.м.; кадастровый номер: 46:29:102150:2374, гараж 3; 7. Нежилое помещение площадью 25,4 кв.м; кадастровий номер: 46:29:000000:3037, гараж 4; 8. Немалое помещение площадью 69,8 км.; кадастровый номер: 46:29:102010:192, гараж 5; 9. Нежилое помещение площадью 39 кв.м.; кадастровый номер: 46:29:102042:852, гараж 6; 10. Нежилое помещение площадью 40 кв.м.; кадастровый номер: 46:29:102008:123, гараж 7; 11. Нежилое помещение площадью 46,9 кв.м.; кадастровый номер: 46:29:102009:174, гараж 8; 12. Нежилое помещение площадью 24,6 кв.м.; кадастровый номер: 46:29:102150:2741, гараж 9; 13. Нежилое помещение площадью 24,4 кв.м.; кадастровый номер: 46:29:102150:2372, гараж 10. 14. Земельный участок; категория земель: земли населенных пунктов- для эксплуатации гаражей; площадь: 748 кв.м.; кадастровый номер: 46:29:102151:25; находящийся по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Карла Маркса. ТомскПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион на право заключения договора купли-продажи имущества ООО «Управление недвижимым имуществом» (ИНН 4632184335 ОГРН 1134632014648)

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Курск, ул. Хуторская, д. 16г.

    Номер извещения

    ГП105930

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУКЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АСТА

    Предмет договора

    Офисно-производственно-гаражный комплекс общей площадью 5895,7 кв.м. расположенный на земельных участках общей площадью 5611 кв.м по адресу: г. Курск, ул. Хуторская, д. 16г. Состоящий из: 1. Производственное здание площадью 2839,8 кв.м.; кадастровый номер: 46:29:102151:333. 2. Административное здание площадью 2621,8 кв.м.; кадастровый номер: 46:29:102151:31. 3. Земельный участок; категория земель земли населённых пунктов - для производственно- хозяйственной деятельности; площадь: 4863 кв.м., кадастровый номер: 46:29:102151:26; находящийся по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Хуторская, д. 16г. 4. Нежилое помещение площадью 70,1 кв.м.; кадастровый номер: 46:29:102150:1997, гараж 1. 5. Нежилое помещение площадью 60,5 кв. м.; кадастровый номер: 46:29:102150:2373, гараж 2; 6. Нежилое помещение площадью 36,4 кв.м.; кадастровый номер: 46:29:102150:2374, гараж 3; 7. Нежилое помещение площадью 25,4 кв.м; кадастровий номер: 46:29:000000:3037, гараж 4; 8. Немалое помещение площадью 69,8 км.; кадастровый номер: 46:29:102010:192, гараж 5; 9. Нежилое помещение площадью 39 кв.м.; кадастровый номер: 46:29:102042:852, гараж 6; 10. Нежилое помещение площадью 40 кв.м.; кадастровый номер: 46:29:102008:123, гараж 7; 11. Нежилое помещение площадью 46,9 кв.м.; кадастровый номер: 46:29:102009:174, гараж 8; 12. Нежилое помещение площадью 24,6 кв.м.; кадастровый номер: 46:29:102150:2741, гараж 9; 13. Нежилое помещение площадью 24,4 кв.м.; кадастровый номер: 46:29:102150:2372, гараж 10. 14. Земельный участок; категория земель: земли населенных пунктов- для эксплуатации гаражей; площадь: 748 кв.м.; кадастровый номер: 46:29:102151:25; находящийся по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Карла Маркса.

    Начальная цена

    51000000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    13-05-2021 09:18 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.05.2021 10:00

    Дата и время проведения

    28.05.2021 13:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Заявка для физ. лиц

    Заявка для Юр. лиц

    Проект_договора_купли_продажи.docx

    Проект_договора_о_задатке.doc

    Хуторская_Общий_план.pdf

    Описание.doc

    ФОТО_УНИ_1.zip

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Офисно-производственно-гаражный комплекс по адресу: г. Курск, ул. Хуторская, 16-Г. 1) Здание, назначение: нежилое, площадь: общая 2621,8 кв.м., этажность: 4, цоколь, антресоль. Конструктивные элементы: фундамент — бутобетонный ленточный, стены — кирпичные, металлический сайдинг, перекрытия — ж/бетонное, металлический сайдинг, крыша — кровля совмещенная рулонная, металлическая, полы — бетонные, проемы оконные — пластиковые, проемы дверные — пластиковые, металлические, отделка — штукатурка стен, окраска, плитка, коммуникации — отопление от котельной, центральное холодное водоснабжение, канализация, электричество, вентиляция, кондиционеры. 2) Производственное здание, назначение: нежилое, площадь: общая 2839,8 кв.м., этажность: цокольный, 2, антресоль. Производственное помещение — 2359,8 кв.м., склады — 225,3 кв.м., компрессорная — 149,9 кв.м., бойлерная — 32,3 кв.м., котельная — 30,5 кв., трансформаторная — 42,0 кв.м. На втором этаже (мансарда) находится лаборатория, кабинеты, раздевалки и прочие вспомогательные помещения. 3) Земельные участки общей площадью — 5611 кв.м. Категория земель: Земли населенных пунктов — для производственно-хозяйственной деятельности, на которых находятся объекты недвижимости, гаражи.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества принадлежащего ООО "Управление недвижимым имуществом", утвержденное Генеральным директором ООО "УНИ" 27.01.2021г.

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУКЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АСТА

    Юридический адрес

    634009, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПЕР ДЕРБЫШЕВСКОГО, ДОМ 30, ОФИС 3

    Контактный телефон

    +7 923 409-90-80

    Адрес электронной почты

    ak.asta@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Соломенников Григорий Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Томск

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Соломенников Григорий Викторович

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    ak.asta@yandex.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 923 409-90-80

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    634009, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПЕР ДЕРБЫШЕВСКОГО, ДОМ 30, ОФИС 3

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену. В случае, если не были представлены заявки на участие в торгах или к участию в торгах был допущен только один участник, организатор торгов принимает решение о признании торгов несостоявшимися. Если к участию в торгах был допущен только один участник, заявка которого на участие в торгах содержит предложение о цене не ниже установленной начальной цены продажи, ООО «Управление недвижимым имуществом» вправе заключить с этим участником договор купли-продажи в соответствии представленным им предложением о цене.

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Заполнить заявку на участие в аукционе и согласие на выплату вознаграждения по форме Организатора процедуры, предусмотренной в приложении к аукционной документации. Внести задаток в размере 10% от начальной стоимости имущества на р/с организатора торгов. Получатель: ООО «АК «Аста» ИНН/КПП 7017190842/701701001 р/с 40702810700000005544 в АО «РОС-КОСМОСБАНК» г. Москва к/с 30101810200000000904 БИК 044525904. Задаток признается внесенным в установленный срок, если подтверждено поступление денежных средств на счет, указанный в сообщении, на дату составления протокола об определении участников торгов. Документом, подтверждающим поступление задатка на счёт, является выписка (выписки) со счёта, квитанция, иной документ – с отметкой банка, подтверждающий зачисление (поступление) установленного задатка. Датой поступления задатка считается дата зачисления (поступления) его на расчетный счет, указанный в сообщении. Сумма задатка, внесенного заявителем, за исключением победителя торгов, возвращаются в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Ознакомление происходит, по предварительной записи. Кон. тел. +7-923-409-90-80, E-mail: ak.asta@yandex.ru

    Обременения (ограничения)

    В отношении объектов указанных в п.п. 1-3, - залог в пользу ПАО «Курский промышленный банк» правопреемником которого является ООО «Экспобанк»

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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