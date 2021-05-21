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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110272372
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка защитных комбинезонов.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
13.05.2021 09:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
432008, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Московское шоссе, 94
Почтовый адрес
432008, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Московское шоссе, 94
Контактный телефон
+7 8422 40-74-34
Факс
+7 8422 40-74-34
Адрес электронной почты
oozd@aoumz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дмитриев Алексей Викторович
Место рассмотрения предложений
г. Ульяновск, Московское шоссе, 94.
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка защитных комбинезонов.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка защитных комбинезонов.
Начальная цена
470 880,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
432008, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Московское шоссе, 94
14.12.30
14.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 152.00000
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