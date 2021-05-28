Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на поставку знаков безопасности для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2021 году. (СКС-2119)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32110272371 Уникальный номер закупки СКС-2119 Номер закупки СКС-2119 Наименование закупки Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на поставку знаков безопасности для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2021 году. (СКС-2119) Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Дата публикации

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