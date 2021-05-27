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    Главная / Торги / Выполнение работ по текущему ремонту перегрузочных машин «Fuchs MHL 360» зав. №№ 3601100636 и 3601100649

    Выполнение работ по текущему ремонту перегрузочных машин «Fuchs MHL 360» зав. №№ 3601100636 и 3601100649

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.05.2021 10:0027.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110272403Дата и время окончания срока приема заявок Проведение ТР с заменой запчастей и восстановление геометрии шарнирных соединений п/м Fuchs MHL 360Хасанский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110272403

    Уникальный номер закупки

    88-21/ХД/ГПБ

    Номер закупки

    88-21/ХД/ГПБ

    Наименование закупки

    Выполнение работ по текущему ремонту перегрузочных машин «Fuchs MHL 360» зав. №№ 3601100636 и 3601100649

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    13.05.2021 09:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_ЭТП.pdf

    Приложение_1_к_ТЗ.pdf

    Техническое_задание_ЭТП.docx

    проект_Договора_ЭТП.doc

    Закупочная_Документация_ЭТП.docx

    Приложение_2_к_ТЗ.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ
    Все закупки и тендеры АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ

    Юридический адрес

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,

    Почтовый адрес

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41

    Контактный телефон

    +7 423 321-20-32 доб. 139136

    Факс

    +7 42331 2-03-21

    Адрес электронной почты

    Darya.Tikhonova@mechelgroup.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тихонова Дарья Георгиевна

    Место рассмотрения предложений

    Хасанский район

    Закупки и тендеры Приморский край

    Закупки и тендеры Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение ТР с заменой запчастей и восстановление геометрии шарнирных соединений п/м Fuchs MHL 360

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.07.202127.07.2021 10:0027.07.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110272403Подведение итогов не позднее Проведение ТР с заменой запчастей и восстановление геометрии шарнирных соединений п/м Fuchs MHL 360Хасанский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение ТР с заменой запчастей и восстановление геометрии шарнирных соединений п/м Fuchs MHL 360

    Начальная цена

    3 526 821,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    АО «Торговый порт Посьет», 692715, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая, д. 41Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 15 рабочих дней с момента выполнения работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ
    Все закупки и тендеры АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ

    Адрес местонахождения

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41

    Классификатор ОКПД2

    45.20.21

    Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования и кузовов

    Классификатор ОКВЭД2

    45.20.2

    Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/966084/name/60d55f2ab6e3d7.61479213

    25.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств"

    Кол-во: 1.00000

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