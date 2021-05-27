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    Главная / Торги / Пломбы

    Пломбы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.05.2021 08:5927.05.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110272356Дата и время окончания срока приема заявок ПломбыКировПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110272356

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Пломбы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    13.05.2021 09:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект_договора_поставки_ЗК_в_ЭФ__22_2021.doc

    Приложение_5_Форма_коммерческого_предложения___22_2021.xlsx

    Извещение_котировка_товар_ред_1.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ КИРОВ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ КИРОВ

    Юридический адрес

    610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ТЕХНИЧЕСКАЯ, ДОМ 13/1,

    Почтовый адрес

    610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ТЕХНИЧЕСКАЯ, ДОМ 13/1

    Контактный телефон

    +7 922 964-75-62

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    n.fofanova@gpgrkirov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фофанова Наталья Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Киров

    Закупки и тендеры Кировская область

    Закупки и тендеры Вещества химические и продукты химические

    Ключевые слова:

    лом

    Список лотов

    Лот 1

    Пломбы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.05.2021 08:59 GMT +327.05.2021 08:5927.05.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110272356Дата и время окончания срока приема заявок ПломбыКиров

    Дата и время вскрытия заявок

    27.05.2021 09:0027.05.2021 09:0027.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110272356Дата и время вскрытия заявок ПломбыКиров

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.05.202128.05.2021 11:0028.05.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110272356Подведение итогов не позднее ПломбыКиров

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Пломбы

    Начальная цена

    53 028,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ КИРОВ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ КИРОВ

    Адрес местонахождения

    610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ТЕХНИЧЕСКАЯ, ДОМ 13/1,

    610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ТЕХНИЧЕСКАЯ, ДОМ 13/1

    Классификатор ОКПД2

    20.16.5

    Пластмассы в первичных формах прочие; ионообменные смолы

    Классификатор ОКВЭД2

    20

    Производство химических веществ и химических продуктов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство химических веществ и химических продуктов"

    Кол-во:

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