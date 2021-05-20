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    Главная / Торги / Средства индивидуальной защиты

    Средства индивидуальной защиты

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 09:0020.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110272335Дата и время окончания срока приема заявок Средства индивидуальной защитыТулаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110272335

    Уникальный номер закупки

    35121

    Номер закупки

    35121

    Наименование закупки

    Средства индивидуальной защиты

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    13.05.2021 09:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание_35121.doc

    Форма_12._Описание_поставляемого_товара.xlsx

    Форма_3._Коммерческое_предложение.xlsx

    Проект_договора_поставки_Товаров.doc

    Документация_о_запросе_предложений_в_электронной_форме_35121.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА

    Юридический адрес

    300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ МОРИСА ТОРЕЗА, 5, А,

    Почтовый адрес

    300012, г. Тула, ул .М.Тореза, д. 5А

    Контактный телефон

    +7 4872 25-24-00 доб. 1132

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    YakovlevaOB@tulaoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Яковлева Ольга Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Тула

    Закупки и тендеры Тульская область

    Закупки и тендеры Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Средства индивидуальной защиты

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.05.202125.05.2021 16:0025.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110272335Подведение итогов не позднее Средства индивидуальной защитыТула

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Средства индивидуальной защиты

    Начальная цена

    474 966,75

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА

    Адрес местонахождения

    300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ МОРИСА ТОРЕЗА, 5, А,

    300012, г. Тула, ул .М.Тореза, д. 5А

    Классификатор ОКПД2

    32.99

    Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    32.99

    Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки"

    Кол-во:

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