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Номер извещения
ГП105929
Уникальный номер закупки
2
Наименование закупки
Запрос цен в электронной форме № 2 на право заключения договора поставки подшипниковой продукции для нужд АО «Абдулинский ПРМЗ «Ремпутьмаш»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос цен
Дата публикации
13.05.2021 09:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
461743, Российская Федерация, Оренбургская область, Абдулино, Революционная, 50
Почтовый адрес
461743, Российская Федерация, Оренбургская область, Абдулино/Абдулинский, Революционная, 50
Контактный телефон
3535524014
Факс
+7 335 35-52401 доб. 1
Адрес электронной почты
Firsovala@rpm-group.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фирсова Людмила Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Абдулино/Абдулинский
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Подшипниковая продукция
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.05.2021 07:00 GMT +320.05.2021 07:0020.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105929Дата и время окончания срока приема заявок подшипниковая продукцияАбдулино/Абдулинский
Дата и время вскрытия заявок
20.05.2021 07:3020.05.2021 07:3020.05.2021 07:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105929Дата и время вскрытия заявок подшипниковая продукцияАбдулино/Абдулинский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Подшипниковая продукция
Начальная цена
17 019 577,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
самовывоз со склада поставщика или терминала ТКРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АБДУЛИНСКИЙ ПРМЗ РЕМПУТЬМАШ
Все закупки и тендеры АО АБДУЛИНСКИЙ ПРМЗ РЕМПУТЬМАШ
Адрес местонахождения
461743, Российская Федерация, Оренбургская область, Абдулино, Революционная, 50
461743, Российская Федерация, Оренбургская область, Абдулино/Абдулинский, Революционная, 50
28.15
Документация лота
Кол-во: 100
Кол-во: 90
Кол-во: 80
Кол-во: 80
Кол-во: 30
Кол-во: 48
Кол-во: 40
Кол-во: 32
Кол-во: 40
Кол-во: 60
Кол-во: 60
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