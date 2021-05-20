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    Главная / Торги / Запрос цен в электронной форме № 2 на право заключения договора поставки подшипниковой продукции для нужд АО «Абдулинский ПРМЗ «Ремпутьмаш»

    Запрос цен в электронной форме № 2 на право заключения договора поставки подшипниковой продукции для нужд АО «Абдулинский ПРМЗ «Ремпутьмаш»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 07:0020.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105929Дата и время окончания срока приема заявок подшипниковая продукцияАбдулино/АбдулинскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105929

    Уникальный номер закупки

    2

    Номер закупки

    2

    Наименование закупки

    Запрос цен в электронной форме № 2 на право заключения договора поставки подшипниковой продукции для нужд АО «Абдулинский ПРМЗ «Ремпутьмаш»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос цен

    Дата публикации

    13.05.2021 09:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение___1_к_протоколу___50_21_АПРМЗ_от_08.06.2021.pdf

    Протокол___50_21_АПРМЗ_от_08.06.2021__Итоги_подшипники_.pdf

    Извещение.pdf

    Приложение___1___Спецификация.xlsx

    Условия_сроки_и_порядок_проведения_закупки.doc

    Приложение___2___Уведомление_об_уменьшении_количества_Товара.xlsx

    Приложение___3___Комплектовочная_ведомость.docx

    Приложение___4___Акт_о_выявленных_недостатках_товара.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АБДУЛИНСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ ПО РЕМОНТУ ПУТЕВЫХ МАШИН И ПРОИЗВОДСТВУ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
    Все закупки и тендеры АО АБДУЛИНСКИЙ ПРМЗ РЕМПУТЬМАШ

    Юридический адрес

    461743, Российская Федерация, Оренбургская область, Абдулино, Революционная, 50

    Почтовый адрес

    461743, Российская Федерация, Оренбургская область, Абдулино/Абдулинский, Революционная, 50

    Контактный телефон

    3535524014

    Факс

    +7 335 35-52401 доб. 1

    Адрес электронной почты

    Firsovala@rpm-group.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фирсова Людмила Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Абдулино/Абдулинский

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Подшипниковая продукция

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.05.2021 07:00 GMT +320.05.2021 07:0020.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105929Дата и время окончания срока приема заявок подшипниковая продукцияАбдулино/Абдулинский

    Дата и время вскрытия заявок

    20.05.2021 07:3020.05.2021 07:3020.05.2021 07:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105929Дата и время вскрытия заявок подшипниковая продукцияАбдулино/Абдулинский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.05.202127.05.2021 11:0027.05.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105929Подведение итогов не позднее подшипниковая продукцияАбдулино/Абдулинский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Подшипниковая продукция

    Начальная цена

    17 019 577,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    самовывоз со склада поставщика или терминала ТКРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АБДУЛИНСКИЙ ПРМЗ РЕМПУТЬМАШ
    Все закупки и тендеры АО АБДУЛИНСКИЙ ПРМЗ РЕМПУТЬМАШ

    Адрес местонахождения

    461743, Российская Федерация, Оренбургская область, Абдулино, Революционная, 50

    461743, Российская Федерация, Оренбургская область, Абдулино/Абдулинский, Революционная, 50

    Классификатор ОКПД2

    28.15

    Подшипники, зубчатые колеса, зубчатые передачи и элементы приводов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/976671/name/60e587171558f1.38393247

    07.07.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/976670/name/60e587128908e4.63564172

    07.07.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "подшипники"

    Кол-во: 100

    "Позиция 2"

    "подшипники"

    Кол-во: 90

    "Позиция 3"

    "подшипники"

    Кол-во: 80

    "Позиция 4"

    "подшипники"

    Кол-во: 80

    "Позиция 5"

    "подшипники"

    Кол-во: 30

    "Позиция 6"

    "подшипники"

    Кол-во: 48

    "Позиция 7"

    "подшипники"

    Кол-во: 40

    "Позиция 8"

    "подшипники"

    Кол-во: 32

    "Позиция 9"

    "подшипники"

    Кол-во: 40

    "Позиция 10"

    "подшипники"

    Кол-во: 60

    "Позиция 11"

    "подшипники"

    Кол-во: 60

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