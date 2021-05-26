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Номер извещения
32110272183
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений по отбору организации для поставки запасных частей, расходных материалов и инвентаря для малотоннажных коммерческих автомобилей отечественного и иностранного производства (042-МТП-05-2021)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
13.05.2021 08:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,
Почтовый адрес
390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16
Контактный телефон
+7 4912 93-76-49
Факс
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Адрес электронной почты
okz@ryazanoblgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Комарова Наталья Не
Место рассмотрения предложений
Рязань, ул. Семашко, д.16
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Поставка запасных частей, расходных материалов и инвентаря для легковых и грузовых малотоннажных коммерческих автомобилей отечественного и иностранного производства для нужд транспортной службы АО «Газпром газораспределение Рязанская область»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.06.202104.06.2021 12:0004.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110272183Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей, расходных материалов и инвентаря для легковых и грузовых малотоннажных коммерческих автомобилей отечественного и иностранного производства для нужд транспортной службы АО «Газпром газораспределение Рязанская область»Рязань, ул. Семашко, д.16
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей, расходных материалов и инвентаря для легковых и грузовых малотоннажных коммерческих автомобилей отечественного и иностранного производства для нужд транспортной службы АО «Газпром газораспределение Рязанская область»
Начальная цена
739 103,47
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Адрес местонахождения
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,
390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16
29.3
29.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 148.00000
Поставка запасных частей, расходных материалов и инвентаря для легковых и грузовых малотоннажных коммерческих автомобилей отечественного и иностранного производства для нужд филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Касимовском районе
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.06.202104.06.2021 12:0004.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110272183Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей, расходных материалов и инвентаря для легковых и грузовых малотоннажных коммерческих автомобилей отечественного и иностранного производства для нужд филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Касимовском районеРязань, ул. Семашко, д.16
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей, расходных материалов и инвентаря для легковых и грузовых малотоннажных коммерческих автомобилей отечественного и иностранного производства для нужд филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Касимовском районе
Начальная цена
1 543 326,11
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Адрес местонахождения
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,
390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16
29.3
29.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 769.00000
Поставка запасных частей, расходных материалов и инвентаря для легковых и грузовых малотоннажных коммерческих автомобилей отечественного и иностранного производства для нужд филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Рязанском районе
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.06.202104.06.2021 12:0004.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110272183Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей, расходных материалов и инвентаря для легковых и грузовых малотоннажных коммерческих автомобилей отечественного и иностранного производства для нужд филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Рязанском районеРязань, ул. Семашко, д.16
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей, расходных материалов и инвентаря для легковых и грузовых малотоннажных коммерческих автомобилей отечественного и иностранного производства для нужд филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Рязанском районе
Начальная цена
1 046 860,36
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Адрес местонахождения
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,
390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16
29.3
29.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 543.00000
Поставка запасных частей, расходных материалов и инвентаря для легковых и грузовых малотоннажных коммерческих автомобилей отечественного и иностранного производства для нужд филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. Сапожок
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.06.202104.06.2021 12:0004.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110272183Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей, расходных материалов и инвентаря для легковых и грузовых малотоннажных коммерческих автомобилей отечественного и иностранного производства для нужд филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. СапожокРязань, ул. Семашко, д.16
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей, расходных материалов и инвентаря для легковых и грузовых малотоннажных коммерческих автомобилей отечественного и иностранного производства для нужд филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. Сапожок
Начальная цена
1 199 737,16
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Адрес местонахождения
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,
390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16
29.3
29.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 649.00000
Поставка запасных частей, расходных материалов и инвентаря для легковых и грузовых малотоннажных коммерческих автомобилей отечественного и иностранного производства для нужд филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Сасово
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.06.202104.06.2021 12:0004.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110272183Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей, расходных материалов и инвентаря для легковых и грузовых малотоннажных коммерческих автомобилей отечественного и иностранного производства для нужд филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. СасовоРязань, ул. Семашко, д.16
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей, расходных материалов и инвентаря для легковых и грузовых малотоннажных коммерческих автомобилей отечественного и иностранного производства для нужд филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Сасово
Начальная цена
1 086 260,93
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Адрес местонахождения
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,
390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16
29.3
29.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 364.00000
Поставка запасных частей, расходных материалов и инвентаря для легковых и грузовых малотоннажных коммерческих автомобилей отечественного и иностранного производства для нужд филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Скопине
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.06.202104.06.2021 12:0004.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110272183Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей, расходных материалов и инвентаря для легковых и грузовых малотоннажных коммерческих автомобилей отечественного и иностранного производства для нужд филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. СкопинеРязань, ул. Семашко, д.16
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей, расходных материалов и инвентаря для легковых и грузовых малотоннажных коммерческих автомобилей отечественного и иностранного производства для нужд филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Скопине
Начальная цена
886 897,74
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Адрес местонахождения
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,
390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16
29.3
29.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 478.00000
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