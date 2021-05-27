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    Главная / Торги / Поставка прожекторов, светодиодной и осветительной продукции, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП483519)

    Поставка прожекторов, светодиодной и осветительной продукции, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП483519)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.05.2021 12:0027.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110272918Дата и время окончания срока приема заявок Поставка прожекторов, светодиодной и осветительной продукции ВаниноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110272918

    Уникальный номер закупки

    ГП483519

    Номер закупки

    ГП483519

    Наименование закупки

    Поставка прожекторов, светодиодной и осветительной продукции, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП483519)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    13.05.2021 10:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Формы.7z

    Договор_поставки_руб.doc

    Спецификация_руб..doc

    Техническое_задание.doc

    4.Закупочная_документация_ГПБ_.docx

    Продление_до_27.05.2021.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Юридический адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Почтовый адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Контактный телефон

    +7 42137 5-73-21

    Факс

    +7 42137 7-75-75

    Адрес электронной почты

    snab1@vcsp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Молодченко Евгения Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Ванино

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое осветительное

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка прожекторов, светодиодной и осветительной продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.07.202108.07.2021 12:0008.07.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110272918Подведение итогов не позднее Поставка прожекторов, светодиодной и осветительной продукции Ванино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка прожекторов, светодиодной и осветительной продукции

    Начальная цена

    810 616,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно требованиям технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    682860, Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа в течение 15 рабочих дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПОРТ ВАНИНО
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Классификатор ОКПД2

    27.40.15.112

    Лампы натриевые высокого давления

    Классификатор ОКВЭД2

    27.40

    Производство электрических ламп и осветительного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лампа ДНаТ 400 Е40"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Лампа ДНаТ 1000 Е40"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Лампа ДРЛ 400 Е40"

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "Прожектор светодиодный 200 Вт (с линзами 150) (эквивалент ПромЛед Прожектор К200)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 5"

    "Светодиодный потолочный офисный светильник 40Вт 3600-4500Лм 4000К IP40 595х595"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Светильник светодиодный консольный 150 Вт (на cob матрицах) (с линзами 150х900) (эквивалент ПромЛед кобра 150)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Светильник светодиодный консольный 50 Вт (на cob матрице) (с линзой 150х900) (эквивалент ПромЛед кобра 50)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Светильник светодиодный купольный 150 Вт (на cob матрицах) (с линзой 1200) (с алюминиевым рассеивателем) (эквивалент ПромЛед Профи V3.0. 150)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Прожектор светодиодный 50 Вт (на cob матрице) (с линзой 1200) (эквивалент ПромЛед Прожектор V2.0. 50)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Прожектор светодиодный 150 Вт (на cob матрицах) (с линзами 1200) (эквивалент ПромЛед Прожектор V2.0. 150)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Прожектор светодиодный 200 Вт (на cob матрицах) (с линзами 900) (эквивалент ПромЛед Прожектор V2.0. 200)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Светодиодная матрица (COB) 50 Вт 35mil (40х46 мм)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Линза боросиликатная для светодиодного прожектора угол рассеивания 1200 (с металлическим держателем и силиконовым уплотнителем) (эквивалент PL-HB78-120)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Линза боросиликатная для светодиодного прожектора угол рассеивания 900 (с металлическим держателем и силиконовым уплотнителем) (эквивалент PL-HB78-90)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Линза боросиликатная для светодиодного прожектора угол рассеивания 600 (с металлическим держателем и силиконовым уплотнителем) (эквивалент PL-HB78-60)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Линза боросиликатная для светодиодного прожектора угол рассеивания 450 (с металлическим держателем и силиконовым уплотнителем) (эквивалент PL-HB78-45)"

    Кол-во: 10

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