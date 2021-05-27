Поставка прожекторов, светодиодной и осветительной продукции

Не установлен

Размер обеспечения заявки (в рублях)

Поставка прожекторов, светодиодной и осветительной продукции

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Не указан

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Требования к документации

АО ПОРТ ВАНИНО Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

Нет прикрепленных документов

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Лампа ДНаТ 400 Е40" Кол-во: 10

"Позиция 2" "Лампа ДНаТ 1000 Е40" Кол-во: 10

"Позиция 3" "Лампа ДРЛ 400 Е40" Кол-во: 20

"Позиция 4" "Прожектор светодиодный 200 Вт (с линзами 150) (эквивалент ПромЛед Прожектор К200)" Кол-во: 8

"Позиция 5" "Светодиодный потолочный офисный светильник 40Вт 3600-4500Лм 4000К IP40 595х595" Кол-во: 10

"Позиция 6" "Светильник светодиодный консольный 150 Вт (на cob матрицах) (с линзами 150х900) (эквивалент ПромЛед кобра 150)" Кол-во: 10

"Позиция 7" "Светильник светодиодный консольный 50 Вт (на cob матрице) (с линзой 150х900) (эквивалент ПромЛед кобра 50)" Кол-во: 10

"Позиция 8" "Светильник светодиодный купольный 150 Вт (на cob матрицах) (с линзой 1200) (с алюминиевым рассеивателем) (эквивалент ПромЛед Профи V3.0. 150)" Кол-во: 10

"Позиция 9" "Прожектор светодиодный 50 Вт (на cob матрице) (с линзой 1200) (эквивалент ПромЛед Прожектор V2.0. 50)" Кол-во: 10

"Позиция 10" "Прожектор светодиодный 150 Вт (на cob матрицах) (с линзами 1200) (эквивалент ПромЛед Прожектор V2.0. 150)" Кол-во: 10

"Позиция 11" "Прожектор светодиодный 200 Вт (на cob матрицах) (с линзами 900) (эквивалент ПромЛед Прожектор V2.0. 200)" Кол-во: 5

"Позиция 12" "Светодиодная матрица (COB) 50 Вт 35mil (40х46 мм)" Кол-во: 10

"Позиция 13" "Линза боросиликатная для светодиодного прожектора угол рассеивания 1200 (с металлическим держателем и силиконовым уплотнителем) (эквивалент PL-HB78-120)" Кол-во: 10

"Позиция 14" "Линза боросиликатная для светодиодного прожектора угол рассеивания 900 (с металлическим держателем и силиконовым уплотнителем) (эквивалент PL-HB78-90)" Кол-во: 10

"Позиция 15" "Линза боросиликатная для светодиодного прожектора угол рассеивания 600 (с металлическим держателем и силиконовым уплотнителем) (эквивалент PL-HB78-60)" Кол-во: 10