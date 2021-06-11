www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП105924
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услугу 10703 Внутритрубная диагностика трубопроводов(Внутритрубная диагностика промысловых трубопроводов «Напорный нефтепровод «ЦПС Новопортовского месторождения - мыс Каменный». Первая нитка») для нужд ООО «Газпромнефть-Ямал» в 2021 г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
13.05.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629002, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Салехард, Мира, 43а
Почтовый адрес
629002, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Салехард, Мира, 43а
Контактный телефон
+7 3452 52-19-69 доб. 4674
Адрес электронной почты
RC_NSU@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бек Евгений Вольдемарович
Место рассмотрения заявок
Тюмень
Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Внутритрубная диагностика трубопроводов (Внутритрубная диагностика промысловых трубопроводов «Напорный нефтепровод «ЦПС Новопортовск
Дата и время окончания срока приема заявок
11.06.2021 13:00 GMT +311.06.2021 13:0011.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105924Дата и время окончания срока приема заявок Внутритрубная диагностика трубопроводов (Внутритрубная диагностика промысловых трубопроводов «Напорный нефтепровод «ЦПС НовопортовскТюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Внутритрубная диагностика трубопроводов (Внутритрубная диагностика промысловых трубопроводов «Напорный нефтепровод «ЦПС Новопортовск
Официальный сайт, на котором размещена документация
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.