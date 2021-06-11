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    Главная / Торги / Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услугу 10703 Внутритрубная диагностика трубопроводов(Внутритрубная диагностика промысловых трубопроводов «Напорный нефтепровод «ЦПС Новопортовского месторождения - мыс Каменный». Первая нитка») для нужд ООО «Газпромнефть-Ямал» в 2021 г.

    Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услугу 10703 Внутритрубная диагностика трубопроводов(Внутритрубная диагностика промысловых трубопроводов «Напорный нефтепровод «ЦПС Новопортовского месторождения - мыс Каменный». Первая нитка») для нужд ООО «Газпромнефть-Ямал» в 2021 г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.06.2021 13:0011.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105924Дата и время окончания срока приема заявок Внутритрубная диагностика трубопроводов (Внутритрубная диагностика промысловых трубопроводов «Напорный нефтепровод «ЦПС НовопортовскТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП105924

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0074294-336-2021

    Наименование закупки

    Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услугу 10703 Внутритрубная диагностика трубопроводов(Внутритрубная диагностика промысловых трубопроводов «Напорный нефтепровод «ЦПС Новопортовского месторождения - мыс Каменный». Первая нитка») для нужд ООО «Газпромнефть-Ямал» в 2021 г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    13.05.2021 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЯМАЛ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЯМАЛ

    Юридический адрес

    629002, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Салехард, Мира, 43а

    Почтовый адрес

    629002, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Салехард, Мира, 43а

    Контактный телефон

    +7 3452 52-19-69 доб. 4674

    Адрес электронной почты

    RC_NSU@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бек Евгений Вольдемарович

    Место рассмотрения заявок

    Тюмень

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    нефть

    Список лотов

    Лот 1

    Внутритрубная диагностика трубопроводов (Внутритрубная диагностика промысловых трубопроводов «Напорный нефтепровод «ЦПС Новопортовск

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.06.2021 13:00 GMT +311.06.2021 13:0011.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105924Дата и время окончания срока приема заявок Внутритрубная диагностика трубопроводов (Внутритрубная диагностика промысловых трубопроводов «Напорный нефтепровод «ЦПС НовопортовскТюмень

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Внутритрубная диагностика трубопроводов (Внутритрубная диагностика промысловых трубопроводов «Напорный нефтепровод «ЦПС Новопортовск

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