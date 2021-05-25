Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Согласно условиям Проекта договора по Приложению № 2 закупочной документации. Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата услуг производится в рублях на основании подписываемого сторонами Акта сдачи-приемки услуг в течение 30 календарных дней с момента подписания Акта. Примечание: в случае, если победителем конкурентного отбора будет определен участник, являющийся СМСП, то расчет (оплата) по договору за выполненные им работы будет осуществляться в течение 15 рабочих дней с момента подписания акта приемки выполненных работ/услуг (в соответствии с требованиями п.14(3) ч.I Постановления Правительства РФ от 11 декабря 2014 № 1352). Условия оказываемых услуг: В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к документации о закупке)