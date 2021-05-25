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    Главная / Торги / Оказание медицинских услуг по проведению предварительных и периодических медицинских осмотров, обязательного психиатрического обследования и психиатрического освидетельствования с электроэнцефалограммой головного мозга работников ООО «РВК-Архангельск»

    Оказание медицинских услуг по проведению предварительных и периодических медицинских осмотров, обязательного психиатрического обследования и психиатрического освидетельствования с электроэнцефалограммой головного мозга работников ООО «РВК-Архангельск»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.05.2021 12:0025.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110272243Дата и время окончания срока приема заявок Оказание медицинских услуг по проведению предварительных и периодических медицинских осмотров, обязательного психиатрического обследования и психиатрического освидетельствования с электроэнцефалограммой головного мозга работников ООО «РВК-Архангельск»АрхангельскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110272243

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание медицинских услуг по проведению предварительных и периодических медицинских осмотров, обязательного психиатрического обследования и психиатрического освидетельствования с электроэнцефалограммой головного мозга работников ООО «РВК-Архангельск»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Полотовая закупка

    Дата публикации

    13.05.2021 08:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_к_Протоколу_ТК__22_2021_от_07.06.2021.pdf

    Протокол_заседания_ТК___22_2021_от_07.06.2021_Оказание_медуслуг_по_проведению_пр.pdf

    Приложение___5___Горячая_линия_безопасности.docx

    Приложение___6____Форма_2__Согласие_о_готовности_использования_ЮЗЭДО.doc

    Документация_о_закупке.docx

    Приложение___4____Критерии_соответствия_участника_и_порядок_определенияния_побед.xls

    Приложение___2___Проект_договора_возмездного_оказания_услуг.docx

    Приложение___3____Анкета_Участника.xlsx

    Приложение___6____Форма_1__Письмо_о_подаче_оферты_и_форма_техно_коммерческого_пр.DOC

    Приложение___1___Техническое_задание.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-АРХАНГЕЛЬСК
    Все закупки и тендеры РВК-АРХАНГЕЛЬСК

    Юридический адрес

    163069, - АРХАНГЕЛЬСКАЯ, - Архангельск, - ТРОИЦКИЙ, Д. 52, ОФИС 424 ПОМЕЩ. 13,14,15

    Почтовый адрес

    163000, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Г АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 52, ПОМЕЩЕНИЕ 11 (ОФИС) 1122

    Контактный телефон

    +7 818 269-86-76 доб. 621

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    a.ponomareva@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пономарева Алмара Ибадовна

    Место рассмотрения предложений

    Архангельск

    Закупки и тендеры Архангельская область

    Закупки и тендеры Услуги в области общей врачебной практики

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание медицинских услуг по проведению предварительных и периодических медицинских осмотров, обязательного психиатрического обследования и психиатрического освидетельствования с электроэнцефалограммой головного мозга работников ООО «РВК-Архангельск»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.05.2021 12:00 GMT +325.05.2021 12:0025.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110272243Дата и время окончания срока приема заявок Оказание медицинских услуг по проведению предварительных и периодических медицинских осмотров, обязательного психиатрического обследования и психиатрического освидетельствования с электроэнцефалограммой головного мозга работников ООО «РВК-Архангельск»Архангельск

    Дата и время вскрытия заявок

    25.05.2021 12:0025.05.2021 12:0025.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110272243Дата и время вскрытия заявок Оказание медицинских услуг по проведению предварительных и периодических медицинских осмотров, обязательного психиатрического обследования и психиатрического освидетельствования с электроэнцефалограммой головного мозга работников ООО «РВК-Архангельск»Архангельск

    Подведение итогов не позднее

    11.06.2021 12:0011.06.2021 12:0011.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110272243Подведение итогов не позднее Оказание медицинских услуг по проведению предварительных и периодических медицинских осмотров, обязательного психиатрического обследования и психиатрического освидетельствования с электроэнцефалограммой головного мозга работников ООО «РВК-Архангельск»Архангельск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.06.202111.06.2021 12:0011.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110272243Подведение итогов не позднее Оказание медицинских услуг по проведению предварительных и периодических медицинских осмотров, обязательного психиатрического обследования и психиатрического освидетельствования с электроэнцефалограммой головного мозга работников ООО «РВК-Архангельск»Архангельск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание медицинских услуг по проведению предварительных и периодических медицинских осмотров, обязательного психиатрического обследования и психиатрического освидетельствования с электроэнцефалограммой головного мозга работников ООО «РВК-Архангельск»

    Начальная цена

    2 859 858,77

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к документации о закупке)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место оказываемых услуг Исполнителя должно находиться в пределах одного муниципального образования с Заказчиком (Архангельская область, г. Архангельск). Заказчик не предоставляет помещения для проведения медицинского осмотра.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям Проекта договора по Приложению № 2 закупочной документации. Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата услуг производится в рублях на основании подписываемого сторонами Акта сдачи-приемки услуг в течение 30 календарных дней с момента подписания Акта. Примечание: в случае, если победителем конкурентного отбора будет определен участник, являющийся СМСП, то расчет (оплата) по договору за выполненные им работы будет осуществляться в течение 15 рабочих дней с момента подписания акта приемки выполненных работ/услуг (в соответствии с требованиями п.14(3) ч.I Постановления Правительства РФ от 11 декабря 2014 № 1352). Условия оказываемых услуг: В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к документации о закупке)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-АРХАНГЕЛЬСК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-АРХАНГЕЛЬСК
    Все закупки и тендеры РВК-АРХАНГЕЛЬСК

    Адрес местонахождения

    163069, - АРХАНГЕЛЬСКАЯ, - Архангельск, - ТРОИЦКИЙ, Д. 52, ОФИС 424 ПОМЕЩ. 13,14,15

    163000, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Г АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 52, ПОМЕЩЕНИЕ 11 (ОФИС) 1122

    Классификатор ОКПД2

    86.21.10

    Услуги в области общей врачебной практики

    Классификатор ОКВЭД2

    86.21

    Общая врачебная практика

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/948662/name/60bdb8a8634b18.21000302

    07.06.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/948658/name/60bdb8606b41e5.80401888

    07.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Периодические медицинские осмотры"

    Кол-во: 678

    "Позиция 2"

    "Предварительные медицинские осмотры"

    Кол-во: 240

    "Позиция 3"

    "Обязательное психиатрическое освидетельствование"

    Кол-во: 240

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