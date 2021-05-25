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Номер извещения
32110272243
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание медицинских услуг по проведению предварительных и периодических медицинских осмотров, обязательного психиатрического обследования и психиатрического освидетельствования с электроэнцефалограммой головного мозга работников ООО «РВК-Архангельск»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Дата публикации
13.05.2021 08:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
163069, - АРХАНГЕЛЬСКАЯ, - Архангельск, - ТРОИЦКИЙ, Д. 52, ОФИС 424 ПОМЕЩ. 13,14,15
Почтовый адрес
163000, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Г АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 52, ПОМЕЩЕНИЕ 11 (ОФИС) 1122
Контактный телефон
+7 818 269-86-76 доб. 621
Факс
--
Адрес электронной почты
a.ponomareva@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пономарева Алмара Ибадовна
Место рассмотрения предложений
Архангельск
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Оказание медицинских услуг по проведению предварительных и периодических медицинских осмотров, обязательного психиатрического обследования и психиатрического освидетельствования с электроэнцефалограммой головного мозга работников ООО «РВК-Архангельск»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.05.2021 12:00 GMT +325.05.2021 12:0025.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110272243Дата и время окончания срока приема заявок Оказание медицинских услуг по проведению предварительных и периодических медицинских осмотров, обязательного психиатрического обследования и психиатрического освидетельствования с электроэнцефалограммой головного мозга работников ООО «РВК-Архангельск»Архангельск
Дата и время вскрытия заявок
25.05.2021 12:0025.05.2021 12:0025.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110272243Дата и время вскрытия заявок Оказание медицинских услуг по проведению предварительных и периодических медицинских осмотров, обязательного психиатрического обследования и психиатрического освидетельствования с электроэнцефалограммой головного мозга работников ООО «РВК-Архангельск»Архангельск
Подведение итогов не позднее
11.06.2021 12:0011.06.2021 12:0011.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110272243Подведение итогов не позднее Оказание медицинских услуг по проведению предварительных и периодических медицинских осмотров, обязательного психиатрического обследования и психиатрического освидетельствования с электроэнцефалограммой головного мозга работников ООО «РВК-Архангельск»Архангельск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
11.06.202111.06.2021 12:0011.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110272243Подведение итогов не позднее Оказание медицинских услуг по проведению предварительных и периодических медицинских осмотров, обязательного психиатрического обследования и психиатрического освидетельствования с электроэнцефалограммой головного мозга работников ООО «РВК-Архангельск»Архангельск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание медицинских услуг по проведению предварительных и периодических медицинских осмотров, обязательного психиатрического обследования и психиатрического освидетельствования с электроэнцефалограммой головного мозга работников ООО «РВК-Архангельск»
Начальная цена
2 859 858,77
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к документации о закупке)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место оказываемых услуг Исполнителя должно находиться в пределах одного муниципального образования с Заказчиком (Архангельская область, г. Архангельск). Заказчик не предоставляет помещения для проведения медицинского осмотра.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РВК-АРХАНГЕЛЬСК
Все закупки и тендеры РВК-АРХАНГЕЛЬСК
Адрес местонахождения
163069, - АРХАНГЕЛЬСКАЯ, - Архангельск, - ТРОИЦКИЙ, Д. 52, ОФИС 424 ПОМЕЩ. 13,14,15
163000, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Г АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 52, ПОМЕЩЕНИЕ 11 (ОФИС) 1122
86.21.10
86.21
Документация лота
Кол-во: 678
Кол-во: 240
Кол-во: 240
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