Проведение процедуры открытого АУКЦИОНА в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства «На право заключения договора на поставку масок защитных одноразовых трёхслойных, для нужд ООО «Теплосеть» на июнь - сентябрь 2021».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32110272094 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Проведение процедуры открытого АУКЦИОНА в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства «На право заключения договора на поставку масок защитных одноразовых трёхслойных, для нужд ООО «Теплосеть» на июнь - сентябрь 2021». Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП Дата публикации

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