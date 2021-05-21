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    Главная / Торги / Проведение процедуры открытого АУКЦИОНА в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства «На право заключения договора на поставку масок защитных одноразовых трёхслойных, для нужд ООО «Теплосеть» на июнь - сентябрь 2021».

    Проведение процедуры открытого АУКЦИОНА в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства «На право заключения договора на поставку масок защитных одноразовых трёхслойных, для нужд ООО «Теплосеть» на июнь - сентябрь 2021».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 10:0021.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110272094Дата и время окончания срока приема заявок Поставка масок защитных одноразовых трёхслойныхООО «Теплосеть» Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11 Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110272094

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проведение процедуры открытого АУКЦИОНА в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства «На право заключения договора на поставку масок защитных одноразовых трёхслойных, для нужд ООО «Теплосеть» на июнь - сентябрь 2021».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    13.05.2021 07:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол___88___подведение_итогов.pdf

    Расч_т_НМЦД.xlsx

    Аукционная_документация.doc

    Извещение.doc

    Формы__проектов_договоров__по_результатам_аккредитации___А_.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Теплосеть
    Все закупки и тендеры Теплосеть

    Юридический адрес

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11

    Почтовый адрес

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11

    Контактный телефон

    +7 39151 6-92-17

    Факс

    +7 39151 9-05-10

    Адрес электронной почты

    Irina.Kolmakova@rusal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Колмакова Ирина Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    ООО «Теплосеть» Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Закупки и тендеры Уборы головные защитные; ручки и карандаши, доски, печати, штемпели для датирования, запечатывания или нумерации; ленты для пишущих машинок, штемпельные подушки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка масок защитных одноразовых трёхслойных

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.06.202111.06.2021 12:0011.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110272094Подведение итогов не позднее Поставка масок защитных одноразовых трёхслойныхООО «Теплосеть» Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка масок защитных одноразовых трёхслойных

    Начальная цена

    405 600,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Аукционной документацией и проектом (аим) договора (ов)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Аукционной документацией и проектом (аим) договора (ов)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Аукционной документацией и проектом (аим) договора (ов)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Теплосеть»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Теплосеть
    Все закупки и тендеры Теплосеть

    Адрес местонахождения

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11

    Классификатор ОКПД2

    32.99.11.160

    Средства защиты головы и лица

    Классификатор ОКВЭД2

    32.99.1

    Производство головных защитных уборов и прочих средств защиты

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/950972/name/60c01c436251b2.56059707

    09.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство головных защитных уборов и прочих средств защиты"

    Кол-во: 100000.00000

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