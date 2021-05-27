Оказание услуг по определению негативного воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания с расчетом ущерба для нужд Приморского производственно-эксплуатационного Управления АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110272063 Уникальный номер закупки КО/64-05/21 Номер закупки КО/64-05/21 Наименование закупки Оказание услуг по определению негативного воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания с расчетом ущерба для нужд Приморского производственно-эксплуатационного Управления АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru