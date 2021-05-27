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Номер извещения
32110272063
Уникальный номер закупки
КО/64-05/21
Наименование закупки
Оказание услуг по определению негативного воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания с расчетом ущерба для нужд Приморского производственно-эксплуатационного Управления АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
13.05.2021 07:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 51
Почтовый адрес
680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 51
Контактный телефон
+7 4212 41-74-48
Факс
+7 4212 41-74-01
Адрес электронной почты
subbotina@gazdv.ru
Ф.И.О. контактного лица
Субботина Анна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
680011, РФ, г. Хабаровск, ул. Брестская, д. 70, каб. 303
Закупки и тендеры Услуги профессиональные, научные и технические, прочие, не включенные в другие группировки
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по определению негативного воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания с расчетом ущерба
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.06.202103.06.2021 06:0003.06.2021 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110272063Подведение итогов не позднее Оказание услуг по определению негативного воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания с расчетом ущерба680011, РФ, г. Хабаровск, ул. Брестская, д. 70, каб. 303
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по определению негативного воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания с расчетом ущерба
Начальная цена
2 415 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Адрес местонахождения
680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 51
74.90.13
74.90
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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