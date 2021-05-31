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    Главная / Торги / Поставка вертикального многоступенчатого центробежного насоса EBARA (Эбapa) EVMSG15 15F5 HQ1BEG E/15 15Kw, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП483512)

    Поставка вертикального многоступенчатого центробежного насоса EBARA (Эбapa) EVMSG15 15F5 HQ1BEG E/15 15Kw, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП483512)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.05.2021 12:0031.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110272781Дата и время окончания срока приема заявок Поставка вертикального многоступенчатого центробежного насоса EBARA (Эбapa) EVMSG15 15F5 HQ1BEG E/15 15Kw ВаниноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110272781

    Уникальный номер закупки

    ГП483512

    Номер закупки

    ГП483512

    Наименование закупки

    Поставка вертикального многоступенчатого центробежного насоса EBARA (Эбapa) EVMSG15 15F5 HQ1BEG E/15 15Kw, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП483512)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    13.05.2021 10:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    4.Закупочная_документация_ГПБ_.docx

    Продление_до_31.05.2021.docx

    Формы.7z

    Тех.задание_на_SUPERSNOW_насос.doc

    Договор_поставки_руб.doc

    Спецификация_руб..doc

    Протокол_ГП483512_3_от_05.07.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Юридический адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Почтовый адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Контактный телефон

    +7 42137 5-73-21

    Факс

    +7 42137 7-75-75

    Адрес электронной почты

    snab1@vcsp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Молодченко Евгения Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Ванино

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Закупки и тендеры Насосы и компрессоры прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка вертикального многоступенчатого центробежного насоса EBARA (Эбapa) EVMSG15 15F5 HQ1BEG E/15 15Kw

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.07.202112.07.2021 12:0012.07.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110272781Подведение итогов не позднее Поставка вертикального многоступенчатого центробежного насоса EBARA (Эбapa) EVMSG15 15F5 HQ1BEG E/15 15Kw Ванино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка вертикального многоступенчатого центробежного насоса EBARA (Эбapa) EVMSG15 15F5 HQ1BEG E/15 15Kw

    Начальная цена

    180 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно требованиям технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    682860, Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа в течение 15 рабочих дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПОРТ ВАНИНО
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Классификатор ОКПД2

    28.13.14.110

    Насосы центробежные подачи жидкостей прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    28.13

    Производство прочих насосов и компрессоров

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/973244/name/60e25699985214.28625280

    06.07.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вертикальный многоступенчатый центробежный насос EVMSG15 15F5 HQ1BEG E/15 15Kw"

    Кол-во: 1

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