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    Главная / Торги / Поставка ЭРИ ИП

    Поставка ЭРИ ИП

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 07:0021.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110272084Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ЭРИ ИП Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 145Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110272084

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка ЭРИ ИП

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    13.05.2021 07:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение___1_к_Извещению__проект_договора_.docx

    Извещение_о_закупке.docx

    Приложение___1_к_Договору.docx

    Приложение___2_к_Извещению__тех_задание_.docx

    Протокол_рассмотрения__об_итогах__закупки.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АВТОМАТИКИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.А. СЕМИХАТОВА
    Все закупки и тендеры АО НПО АВТОМАТИКИ

    Юридический адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, СТРОЕНИЕ 145,

    Почтовый адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, 145

    Контактный телефон

    +7 343 212-57-62

    Факс

    +7 343 350-53-01

    Адрес электронной почты

    788@npoa.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шангареева Инна Григорьевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 145

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ЭРИ ИП

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.05.2021 07:00 GMT +321.05.2021 07:0021.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110272084Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ЭРИ ИП Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 145

    Дата и время вскрытия заявок

    21.05.2021 07:0021.05.2021 07:0021.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110272084Дата и время вскрытия заявок Поставка ЭРИ ИП Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 145

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.05.202121.05.2021 11:0021.05.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110272084Подведение итогов не позднее Поставка ЭРИ ИП Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 145

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ЭРИ ИП

    Начальная цена

    1 217 613,52

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    450 760,53 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    450 760,53 $

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    3 464 690 штук.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева,1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО АВТОМАТИКИ
    Все закупки и тендеры АО НПО АВТОМАТИКИ

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, СТРОЕНИЕ 145,

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, 145

    Классификатор ОКПД2

    26.11.40.190

    Части прочих электронных компонентов, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    26.11

    Производство элементов электронной аппаратуры

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/934705/name/60ab91ce24c949.68646960

    24.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 3464690.00000

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