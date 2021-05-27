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    Главная / Торги / Поставка ограничителей перенапряжения

    Поставка ограничителей перенапряжения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.05.2021 08:0027.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110272041Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ограничителей перенапряженияЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110272041

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка ограничителей перенапряжения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    13.05.2021 07:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор_поставка.docx

    Закупочная_документация..docx

    Техническое_задание_на_поставку_ОПН.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
    Все закупки и тендеры АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ

    Юридический адрес

    652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25

    Почтовый адрес

    652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25

    Контактный телефон

    +7 351 725-20-85

    Факс

    +7 38475 3-20-89

    Адрес электронной почты

    Anastasia.Luboshnikova@zaoelektroset.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лубошникова Анастасия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Закупки и тендеры Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ограничителей перенапряжения

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    17.06.202117.06.2021 08:0017.06.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110272041Подведение итогов не позднее Поставка ограничителей перенапряженияЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ограничителей перенапряжения

    Начальная цена

    2 006 300,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Технического задания (Общее количество -25 шт ОПН)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка продукции осуществляется транспортом Поставщика на склад ОП АО «Электросеть» в г. Челябинск по адресу: 454047, г. Челябинск, Павелецкая 2-я, д. 14.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится в течение 15 рабочих дней для поставщиков, относящихся к Субъектам Малого и Среднего Предпринимательства (СМСП).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭЛЕКТРОСЕТЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
    Все закупки и тендеры АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ

    Адрес местонахождения

    652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25

    Классификатор ОКПД2

    27.12

    Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая

    Классификатор ОКВЭД2

    27.12

    Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ОПНН-П-110/56/10/550 УХЛ 1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "ОПН-Ф-110/88/10/550 II УХЛ 1"

    Кол-во: 24

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