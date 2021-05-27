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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110272041
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка ограничителей перенапряжения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
13.05.2021 07:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25
Почтовый адрес
652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25
Контактный телефон
+7 351 725-20-85
Факс
+7 38475 3-20-89
Адрес электронной почты
Anastasia.Luboshnikova@zaoelektroset.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лубошникова Анастасия Александровна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ограничителей перенапряжения
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ограничителей перенапряжения
Начальная цена
2 006 300,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Технического задания (Общее количество -25 шт ОПН)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка продукции осуществляется транспортом Поставщика на склад ОП АО «Электросеть» в г. Челябинск по адресу: 454047, г. Челябинск, Павелецкая 2-я, д. 14.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
Все закупки и тендеры АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
Адрес местонахождения
652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25
27.12
27.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 24
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