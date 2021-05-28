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    Главная / Торги / Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов I-V классов опасности, согласно ТЗ.

    Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов I-V классов опасности, согласно ТЗ.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.05.2021 12:0028.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105921Дата и время окончания срока приема заявок Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов I-V классов опасности, согласно ТЗ.ЧебаркульПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105921

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов I-V классов опасности, согласно ТЗ.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    13.05.2021 07:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    3_ТЗ_Оказание_услуг_по_передаче_иных_отходов_лицензированной_организацией.docx

    Приложение_1_Перечень_отходов_ПАО_Уралкуз.docx

    Документация_к_ТП__ГП105921.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральская кузница
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Юридический адрес

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Почтовый адрес

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Контактный телефон

    +7 35168 9-27-52 доб. 89191192116

    Факс

    +7 35168 9-27-77

    Адрес электронной почты

    olenich@uralkuz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Оленич Константин Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Чебаркуль

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов I-V классов опасности, согласно ТЗ.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.05.2021 12:00 GMT +328.05.2021 12:0028.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105921Дата и время окончания срока приема заявок Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов I-V классов опасности, согласно ТЗ.Чебаркуль

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2021 12:0030.06.2021 12:0030.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105921Подведение итогов не позднее Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов I-V классов опасности, согласно ТЗ.Чебаркуль

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.202130.06.2021 12:0030.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105921Подведение итогов не позднее Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов I-V классов опасности, согласно ТЗ.Чебаркуль

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов I-V классов опасности, согласно ТЗ.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Уральская кузница»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралкуз
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Адрес местонахождения

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Классификатор ОКПД2

    E

    ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, УСЛУГИ ПО УДАЛЕНИЮ И РЕКУЛЬТИВАЦИИ ОТХОДОВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов I-V классов опасности, согласно ТЗ."

    Кол-во: 1

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