Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Металлоконструкции склада для хранения трубы и оборудования поз 82,115

    Металлоконструкции склада для хранения трубы и оборудования поз 82,115

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 07:1324.05.2021 07:13Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105922Дата и время окончания срока приема заявок Металлоконструкции склада для хранения трубы и оборудования поз 82,115Новый УренгойПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105922

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Металлоконструкции склада для хранения трубы и оборудования поз 82,115

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    13.05.2021 07:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1776Р_БПО_УКПГ21__115_КМ.RAR

    По._82.rar

    Прил2___Форма_ТКП__С_УКАЗАНИЕМ_ВЕСА.xlsx

    Прил1___техническое_задание__2_.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ

    Юридический адрес

    629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Промысловая, 29

    Почтовый адрес

    629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Промысловая, 29

    Контактный телефон

    +7 34949 2-31-27

    Факс

    +7 3494 22-29-18

    Адрес электронной почты

    Baisov.ee@gesstr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Баисов Эльдар Емербекович

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    металлоконструкции, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Металлоконструкции склада для хранения трубы и оборудования поз 82,115

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.05.2021 07:13 GMT +324.05.2021 07:1324.05.2021 07:13Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105922Дата и время окончания срока приема заявок Металлоконструкции склада для хранения трубы и оборудования поз 82,115Новый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    31.05.2021 07:0031.05.2021 07:0031.05.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105922Подведение итогов не позднее Металлоконструкции склада для хранения трубы и оборудования поз 82,115Новый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.202131.05.2021 07:0031.05.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105922Подведение итогов не позднее Металлоконструкции склада для хранения трубы и оборудования поз 82,115Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Металлоконструкции склада для хранения трубы и оборудования поз 82,115

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Базис поставки - АВТО - ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Промысловая, д. 29Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    аванс 10 % на разработку чертежей КМД, 40 % по согласованию чертежей КМД, 50 по факту поставки каждой партии на склад в г. Новый Уренгой
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Промысловая, 29

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "М/к площадки для хранения оборудования по шифру 1776Р-БПО(УКПГ21)-115 л.1-9, в комплекте с элементами крепления. Окраска м/к в заводских условиях, согласно РД и требованиям ПАО "Газпром". НЕ ВКЛЮЧАТЬ в поставку сваи и оголовки!!!"

    Кол-во: 44.415

    "Позиция 2"

    "М/к навеса для хранения труб и оборудования по шифру1776Р-БПО(УКПГ21)-82-КМ изм.0 Инв. Номер 322496 л.1-12. В комплект поставки включить: ростверк РС1 (12шт.), РС2т (2шт.), РС2н (2шт.), РС3 (4шт.); колонны К1,К2т,К2н, К3т, К3н; ригель Р1; колонна фахверка КФ1, КФ2; распорки С1-С5; связи горизонтальные Г1,Г2; связи вертикальные В1,В2; монтажные детали М1-М4; покрытие; подвесной путь; ветровые ригели; площадка обслуживания ПО1, ПО2; элементы креплений. Окраска м/к в заводских условиях, согласно РД и требованиям ПАО "Газпром". НЕ ВКЛЮЧАЯ СВАИ И ОГОЛОВКИ!!!"

    Кол-во: 106.064

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП237437
    Агломерированный гранулированный активированный уголь на каменноугольной основе марки SGL 8х30 (или аналог)
    Агломерированный гранулированный активированный уголь на каменноугольной основе марки SGL...
    594513
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.03.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП237435
    Бутен-1
    Бутен-1
    594501
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.03.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    УК КОЛМАР
    Попозиционная № ГП225812
    Поставка подвесного монорельсового транспорта для АО "ГОК "Денисовский" (40284)
    Поставка подвесного монорельсового транспорта для АО "ГОК "Денисовский" (40284)
    592427
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регионы 2:
    Саха /Якутия/ республика
    Все регионы
    Саха /Якутия/ республика, Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО БАЗ
    Аукцион № ГП112850
    Аукцион на право заключения договора купли - продажи оборудования, бывшего в употреблении, не пригодного к использованию по назначению - питатель электро - вибрационный ПТН - 200 (инв.№57.0063).
    Аукцион на право заключения договора купли - продажи оборудования, бывшего в употреблении, не...
    570218
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    7 024
    Лоты:
    1
    Регион:
    Брянская область
    Начало приема заявок:
    08.12.2021 г., 00:00
    Дата аукциона:
    21.02.2022 г., 09:00
    АО БАЗ
    Аукцион № ГП112848
    Аукцион на право заключения договора купли - продажи оборудования, бывшего в употреблении, не пригодного к использованию по назначению - Сито полигонное 173М1 (инв.№57.0082).
    Аукцион на право заключения договора купли - продажи оборудования, бывшего в употреблении, не...
    570221
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    3 511
    Лоты:
    1
    Регион:
    Брянская область
    Начало приема заявок:
    08.12.2021 г., 00:00
    Дата аукциона:
    21.02.2022 г., 09:00
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП148570
    3240/28.12.21/КО/Э Поставка заглушек
    3240/28.12.21/КО/Э Поставка заглушек
    582211
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    666 204
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО БАЗ
    Аукцион № ГП112840
    Аукцион на право заключения договора купли - продажи оборудования, бывшего в употреблении, не пригодного к использованию по назначению - Смеситель литейный с дозатором (инв.№58.0503).
    Аукцион на право заключения договора купли - продажи оборудования, бывшего в употреблении, не...
    572088
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    61 450
    Лоты:
    1
    Регион:
    Брянская область
    Начало приема заявок:
    08.12.2021 г., 00:00
    Дата аукциона:
    21.02.2022 г., 09:00
    АО БАЗ
    Аукцион № ГП112839
    Аукцион на право заключения договора купли - продажи оборудования, бывшего в употреблении, не пригодного к использованию по назначению - Консоль поворотная для шланга 036-9972-2665 (инв.№60.1085).
    Аукцион на право заключения договора купли - продажи оборудования, бывшего в употреблении, не...
    572093
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    3 511
    Лоты:
    1
    Регион:
    Брянская область
    Начало приема заявок:
    08.12.2021 г., 00:00
    Дата аукциона:
    21.02.2022 г., 09:00
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить