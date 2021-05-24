www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП105922
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Металлоконструкции склада для хранения трубы и оборудования поз 82,115
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
13.05.2021 07:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Промысловая, 29
Почтовый адрес
629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Промысловая, 29
Контактный телефон
+7 34949 2-31-27
Факс
+7 3494 22-29-18
Адрес электронной почты
Baisov.ee@gesstr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Баисов Эльдар Емербекович
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Металлоконструкции склада для хранения трубы и оборудования поз 82,115
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2021 07:13 GMT +324.05.2021 07:1324.05.2021 07:13Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105922Дата и время окончания срока приема заявок Металлоконструкции склада для хранения трубы и оборудования поз 82,115Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
31.05.2021 07:0031.05.2021 07:0031.05.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105922Подведение итогов не позднее Металлоконструкции склада для хранения трубы и оборудования поз 82,115Новый Уренгой
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Металлоконструкции склада для хранения трубы и оборудования поз 82,115
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Базис поставки - АВТО - ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Промысловая, д. 29Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ
Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ
Адрес местонахождения
629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Промысловая, 29
C
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 44.415
Кол-во: 106.064
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.