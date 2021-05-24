Металлоконструкции склада для хранения трубы и оборудования поз 82,115

"Позиция 1" "М/к площадки для хранения оборудования по шифру 1776Р-БПО(УКПГ21)-115 л.1-9, в комплекте с элементами крепления. Окраска м/к в заводских условиях, согласно РД и требованиям ПАО "Газпром". НЕ ВКЛЮЧАТЬ в поставку сваи и оголовки!!!"

Кол-во: 44.415