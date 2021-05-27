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    Главная / Торги / Оказание услуг на получение рыбохозяйственных характеристик для нужд Приморского производственно-эксплуатационного Управления АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»

    Оказание услуг на получение рыбохозяйственных характеристик для нужд Приморского производственно-эксплуатационного Управления АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.05.2021 04:5927.05.2021 04:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110271986Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг на получение рыбохозяйственных характеристик680011, РФ, г. Хабаровск, ул. Брестская, д. 70, каб. 303Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110271986

    Уникальный номер закупки

    КО/61-05/21

    Номер закупки

    КО/61-05/21

    Наименование закупки

    Оказание услуг на получение рыбохозяйственных характеристик для нужд Приморского производственно-эксплуатационного Управления АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    13.05.2021 07:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол.pdf

    Приложение_2___Техническая_часть.7z

    Приложение_3___Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Приложение_к_Форме_1___ЦП.docx

    Приложение_к_Форме_1___ТП.docx

    Приложение_1___Проект_договора__редакция_1_.docx

    Извещение__редакция_2_.doc

    Документация__редакция_2_.docx

    Изменения_в_документации_2.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

    Юридический адрес

    680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 51

    Почтовый адрес

    680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 51

    Контактный телефон

    +7 4212 41-74-48

    Факс

    +7 4212 41-74-01

    Адрес электронной почты

    subbotina@gazdv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Субботина Анна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    680011, РФ, г. Хабаровск, ул. Брестская, д. 70, каб. 303

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Закупки и тендеры Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством

    Ключевые слова:

    рис

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг на получение рыбохозяйственных характеристик

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.06.202103.06.2021 06:0003.06.2021 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110271986Подведение итогов не позднее Оказание услуг на получение рыбохозяйственных характеристик680011, РФ, г. Хабаровск, ул. Брестская, д. 70, каб. 303

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг на получение рыбохозяйственных характеристик

    Начальная цена

    2 380 333,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

    Адрес местонахождения

    680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 51

    Классификатор ОКПД2

    03.22.9

    Услуги, связанные с пресноводным рыбоводством

    Классификатор ОКВЭД2

    03.22

    Рыбоводство пресноводное

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/945975/name/60b87b6cf351a6.94370045

    03.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рыбоводство пресноводное"

    Кол-во: 1.00000

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