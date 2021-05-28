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Номер извещения
32110271945
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка форменной одежды летного персонала (бортпроводники) для нужд АО «Авиакомпания «Якутия»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
13.05.2021 06:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
677014, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9,
Почтовый адрес
677014, РЕСП САХА/ЯКУТИЯ/14, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9
Контактный телефон
+7 4112 49-12-00 доб. 447
Факс
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Адрес электронной почты
Zolotukhina.Viktoria@yakutia.aero
Ф.И.О. контактного лица
Золотухина Виктория Андреевна
Место рассмотрения предложений
Якутск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка форменной одежды летного персонала (бортпроводники) для нужд АО «Авиакомпания «Якутия»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.05.2021 04:00 GMT +328.05.2021 04:0028.05.2021 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110271945Дата и время окончания срока приема заявок Поставка форменной одежды летного персонала (бортпроводники) для нужд АО «Авиакомпания «Якутия»Якутск
Дата и время вскрытия заявок
28.05.2021 04:0028.05.2021 04:0028.05.2021 04:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110271945Дата и время вскрытия заявок Поставка форменной одежды летного персонала (бортпроводники) для нужд АО «Авиакомпания «Якутия»Якутск
Подведение итогов не позднее
01.06.2021 08:0001.06.2021 08:0001.06.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110271945Подведение итогов не позднее Поставка форменной одежды летного персонала (бортпроводники) для нужд АО «Авиакомпания «Якутия»Якутск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка форменной одежды летного персонала (бортпроводники) для нужд АО «Авиакомпания «Якутия»
Начальная цена
6 500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ
Все закупки и тендеры АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ
Адрес местонахождения
677014, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9,
677014, РЕСП САХА/ЯКУТИЯ/14, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9
14.12
46.42.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1400.00000
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