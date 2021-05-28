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    Главная / Торги / Поставка форменной одежды летного персонала (бортпроводники) для нужд АО «Авиакомпания «Якутия»

    Поставка форменной одежды летного персонала (бортпроводники) для нужд АО «Авиакомпания «Якутия»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.05.2021 04:0028.05.2021 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110271945Дата и время окончания срока приема заявок Поставка форменной одежды летного персонала (бортпроводники) для нужд АО «Авиакомпания «Якутия»ЯкутскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110271945

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка форменной одежды летного персонала (бортпроводники) для нужд АО «Авиакомпания «Якутия»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    13.05.2021 06:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_ЗП_спецодежда_СПБ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ
    Все закупки и тендеры АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ

    Юридический адрес

    677014, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9,

    Почтовый адрес

    677014, РЕСП САХА/ЯКУТИЯ/14, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9

    Контактный телефон

    +7 4112 49-12-00 доб. 447

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Zolotukhina.Viktoria@yakutia.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Золотухина Виктория Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Якутск

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле одеждой

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка форменной одежды летного персонала (бортпроводники) для нужд АО «Авиакомпания «Якутия»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.05.2021 04:00 GMT +328.05.2021 04:0028.05.2021 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110271945Дата и время окончания срока приема заявок Поставка форменной одежды летного персонала (бортпроводники) для нужд АО «Авиакомпания «Якутия»Якутск

    Дата и время вскрытия заявок

    28.05.2021 04:0028.05.2021 04:0028.05.2021 04:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110271945Дата и время вскрытия заявок Поставка форменной одежды летного персонала (бортпроводники) для нужд АО «Авиакомпания «Якутия»Якутск

    Подведение итогов не позднее

    01.06.2021 08:0001.06.2021 08:0001.06.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110271945Подведение итогов не позднее Поставка форменной одежды летного персонала (бортпроводники) для нужд АО «Авиакомпания «Якутия»Якутск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.06.202101.06.2021 08:0001.06.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110271945Подведение итогов не позднее Поставка форменной одежды летного персонала (бортпроводники) для нужд АО «Авиакомпания «Якутия»Якутск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка форменной одежды летного персонала (бортпроводники) для нужд АО «Авиакомпания «Якутия»

    Начальная цена

    6 500 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ
    Все закупки и тендеры АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ

    Адрес местонахождения

    677014, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9,

    677014, РЕСП САХА/ЯКУТИЯ/14, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9

    Классификатор ОКПД2

    14.12

    Спецодежда

    Классификатор ОКВЭД2

    46.42.11

    Торговля оптовая одеждой, включая спортивную, кроме нательного белья

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая одеждой, включая спортивную, кроме нательного белья"

    Кол-во: 1400.00000

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