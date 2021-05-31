ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ: ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110271943 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ: ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru