Проведение открытой процедуры Запроса котировок в электронной форме «На право заключения договора на поставку материалов для капитального ремонта для нужд ООО «Теплосеть» на 2021 год»: труба стальная» (2 лота)».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110271997 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Проведение открытой процедуры Запроса котировок в электронной форме «На право заключения договора на поставку материалов для капитального ремонта для нужд ООО «Теплосеть» на 2021 год»: труба стальная» (2 лота)». Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос (ценовых) котировок Дата публикации

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