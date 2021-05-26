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Номер извещения
32110271997
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение открытой процедуры Запроса котировок в электронной форме «На право заключения договора на поставку материалов для капитального ремонта для нужд ООО «Теплосеть» на 2021 год»: труба стальная» (2 лота)».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
13.05.2021 07:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11
Почтовый адрес
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11
Контактный телефон
+7 39151 6-92-17
Факс
+7 39151 9-05-10
Адрес электронной почты
Irina.Kolmakova@rusal.com
Ф.И.О. контактного лица
Колмакова Ирина Викторовна
Место рассмотрения предложений
ООО «Теплосеть», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Лот № 1 Поставка трубы стальной бесшовной Ø 89÷273 мм.
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.06.202102.06.2021 12:0002.06.2021 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110271997Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 1 Поставка трубы стальной бесшовной Ø 89÷273 мм.ООО «Теплосеть», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.
Подведение итогов не позднее
21.06.2021 12:0021.06.2021 12:0021.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110271997Подведение итогов не позднее Лот № 1 Поставка трубы стальной бесшовной Ø 89÷273 мм.ООО «Теплосеть», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 1 Поставка трубы стальной бесшовной Ø 89÷273 мм.
Начальная цена
5 161 303,29
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с разделом 3 "ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ" Извещения и проектами договоров
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с разделом 3 "ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ" Извещения и проектами договоровРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Теплосеть
Все закупки и тендеры Теплосеть
Адрес местонахождения
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11
24.20.13.110
24.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 38.28700
Лот № 2 Поставка трубы стальной электросварной прямошовной Ø 325÷820 мм.
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.06.202102.06.2021 12:0002.06.2021 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110271997Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 2 Поставка трубы стальной электросварной прямошовной Ø 325÷820 мм.ООО «Теплосеть», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.
Подведение итогов не позднее
21.06.2021 12:0021.06.2021 12:0021.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110271997Подведение итогов не позднее Лот № 2 Поставка трубы стальной электросварной прямошовной Ø 325÷820 мм.ООО «Теплосеть», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.06.202121.06.2021 12:0021.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110271997Подведение итогов не позднее Лот № 2 Поставка трубы стальной электросварной прямошовной Ø 325÷820 мм.ООО «Теплосеть», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 2 Поставка трубы стальной электросварной прямошовной Ø 325÷820 мм.
Начальная цена
8 400 776,73
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с разделом 3 "ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ" Извещения и проектами договоров
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с разделом 3 "ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ" Извещения и проектами договоровРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Теплосеть
Все закупки и тендеры Теплосеть
Адрес местонахождения
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11
24.20.13.130
24.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 63.23500
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