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    Главная / Торги / Поставка датчиков дифференциального давления

    Поставка датчиков дифференциального давления

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.06.2021 04:3002.06.2021 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110272033Дата и время окончания срока приема заявок Поставка датчиков дифференциального давленияЖелезногорскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110272033

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка датчиков дифференциального давления

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    13.05.2021 07:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    проект_договора_265зп.doc

    ТЗ_265зп.docx

    Форма_2_к_закупочной_документации_КП_265зп.xls

    закупочная_документация_265зп.docx

    Извещение_265зп.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Ф. РЕШЕТНЁВА
    Все закупки и тендеры АО ИСС

    Юридический адрес

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,

    Почтовый адрес

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52

    Контактный телефон

    +7 39197 6-40-90

    Факс

    +7 39197 6-40-76

    Адрес электронной почты

    zakupki@iss-reshetnev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Забродова Анна Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Железногорск

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Закупки и тендеры Инструменты и приборы прочие для измерения, контроля и испытаний

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка датчиков дифференциального давления

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.06.2021 04:30 GMT +302.06.2021 04:3002.06.2021 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110272033Дата и время окончания срока приема заявок Поставка датчиков дифференциального давленияЖелезногорск

    Дата и время вскрытия заявок

    02.06.2021 04:3002.06.2021 04:3002.06.2021 04:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110272033Дата и время вскрытия заявок Поставка датчиков дифференциального давленияЖелезногорск

    Подведение итогов не позднее

    07.06.2021 06:4007.06.2021 06:4007.06.2021 06:40Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110272033Подведение итогов не позднее Поставка датчиков дифференциального давленияЖелезногорск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.06.202107.06.2021 06:4007.06.2021 06:40Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110272033Подведение итогов не позднее Поставка датчиков дифференциального давленияЖелезногорск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка датчиков дифференциального давления

    Начальная цена

    4 874,27

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    В соответствии с закупочной документацией

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ИСС
    Все закупки и тендеры АО ИСС

    Адрес местонахождения

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52

    Классификатор ОКПД2

    28.14.11.122

    Регуляторы давления, регуляторы температуры, регуляторы уровня и другие регуляторы

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51.6

    Производство прочих приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения, контроля и испытаний

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения, контроля и испытаний"

    Кол-во: 17.00000

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