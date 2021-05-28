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    Главная / Торги / Работы по содержанию железнодорожных путей необщего пользования ООО «Газэнергосеть Дальний Восток» обособленного подразделения г.Комсомольск-на-Амуре, ГНС №3

    Работы по содержанию железнодорожных путей необщего пользования ООО «Газэнергосеть Дальний Восток» обособленного подразделения г.Комсомольск-на-Амуре, ГНС №3

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.05.2021 02:5928.05.2021 02:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110276014Дата и время окончания срока приема заявок Работы по содержанию железнодорожных путей необщего пользования ООО «Газэнергосеть Дальний Восток» обособленного подразделения г.Комсомольск-на-Амуре, ГНС №3ХабаровскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110276014

    Уникальный номер закупки

    ОЗП 31

    Номер закупки

    ОЗП 31

    Наименование закупки

    Работы по содержанию железнодорожных путей необщего пользования ООО «Газэнергосеть Дальний Восток» обособленного подразделения г.Комсомольск-на-Амуре, ГНС №3

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    14.05.2021 01:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_ОЗПэл__31.doc

    ТЗ_жд_пути__содержание_.docx

    проект_договора.zip

    Прил.__1_к_ТЗ_Объем_и_виды_выполняемых_работ.pdf

    Форма_3_Коммерческого_предложения__ОЗПэл__31.xlsx

    ДоЗ_ОЗП__31.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

    Юридический адрес

    680011, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ БРЕСТСКАЯ, ДОМ 53, ЛИТЕР А,

    Почтовый адрес

    680011, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ27, Г ХАБАРОВСК, УЛ БРЕСТСКАЯ, ДОМ 53, ЛИТЕР А

    Контактный телефон

    +7 4212 72-59-00

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ivolgina.e@gesdv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иволгина Елена Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Хабаровск

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Закупки и тендеры Дороги железные наземные и подземные; строительные работы по строительству наземных и подземных железных дорог

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Работы по содержанию железнодорожных путей необщего пользования ООО «Газэнергосеть Дальний Восток» обособленного подразделения г.Комсомольск-на-Амуре, ГНС №3

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.05.2021 02:59 GMT +328.05.2021 02:5928.05.2021 02:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110276014Дата и время окончания срока приема заявок Работы по содержанию железнодорожных путей необщего пользования ООО «Газэнергосеть Дальний Восток» обособленного подразделения г.Комсомольск-на-Амуре, ГНС №3Хабаровск

    Дата и время вскрытия заявок

    28.05.2021 03:0028.05.2021 03:0028.05.2021 03:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110276014Дата и время вскрытия заявок Работы по содержанию железнодорожных путей необщего пользования ООО «Газэнергосеть Дальний Восток» обособленного подразделения г.Комсомольск-на-Амуре, ГНС №3Хабаровск

    Подведение итогов не позднее

    18.06.2021 10:0018.06.2021 10:0018.06.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110276014Подведение итогов не позднее Работы по содержанию железнодорожных путей необщего пользования ООО «Газэнергосеть Дальний Восток» обособленного подразделения г.Комсомольск-на-Амуре, ГНС №3Хабаровск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.06.202118.06.2021 10:0018.06.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110276014Подведение итогов не позднее Работы по содержанию железнодорожных путей необщего пользования ООО «Газэнергосеть Дальний Восток» обособленного подразделения г.Комсомольск-на-Амуре, ГНС №3Хабаровск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работы по содержанию железнодорожных путей необщего пользования ООО «Газэнергосеть Дальний Восток» обособленного подразделения г.Комсомольск-на-Амуре, ГНС №3

    Начальная цена

    360 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

    Адрес местонахождения

    680011, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ БРЕСТСКАЯ, ДОМ 53, ЛИТЕР А,

    680011, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ27, Г ХАБАРОВСК, УЛ БРЕСТСКАЯ, ДОМ 53, ЛИТЕР А

    Классификатор ОКПД2

    42.12.20.150

    Услуги по реконструкции или ремонту железнодорожных путей

    Классификатор ОКВЭД2

    42.12

    Строительство железных дорог и метро

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство железных дорог и метро"

    Кол-во: 1.00000

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