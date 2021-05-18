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Номер извещения
ГП105911
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по привлечению и участию специалистов, организационно –техническому и методическому сопровождению при реализации Образовательной программы Заказчика в рамках реализации мероприятия «Реализация дополнительных образовательных программ по подготовке управленцев и команд цифровой экономики» федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
13.05.2021 00:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121205, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ НОБЕЛЯ, ДОМ 1, ЭТ/ПОМ 3/IV
Почтовый адрес
121205, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ НОБЕЛЯ, ДОМ 1, ЭТ/ПОМ 3/IV
Контактный телефон
9684089874
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki@nti.work
Ф.И.О. контактного лица
Н Виталий Иванович
Место рассмотрения предложений
город Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, дом 1
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Оказание услуг по привлечению и участию специалистов, организационно –техническому и методическому сопровождению при реализации Образовательной программы Заказчика в рамках реализации мероприятия «Реализация дополнительных образовательных программ по подготовке управленцев и команд цифровой экономики» федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2021 14:00 GMT +318.05.2021 14:0018.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105911Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по привлечению и участию специалистов, организационно –техническому и методическому сопровождению при реализации Образовательной программы Заказчика в рамках реализации мероприятия «Реализация дополнительных образовательных программ по подготовке управленцев и команд цифровой экономики» федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». город Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, дом 1
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2021 14:0018.05.2021 14:0018.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105911Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по привлечению и участию специалистов, организационно –техническому и методическому сопровождению при реализации Образовательной программы Заказчика в рамках реализации мероприятия «Реализация дополнительных образовательных программ по подготовке управленцев и команд цифровой экономики» федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». город Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, дом 1
Подведение итогов не позднее
21.05.2021 19:0021.05.2021 19:0021.05.2021 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105911Подведение итогов не позднее Оказание услуг по привлечению и участию специалистов, организационно –техническому и методическому сопровождению при реализации Образовательной программы Заказчика в рамках реализации мероприятия «Реализация дополнительных образовательных программ по подготовке управленцев и команд цифровой экономики» федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». город Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, дом 1
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
21.05.202121.05.2021 19:0021.05.2021 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105911Подведение итогов не позднее Оказание услуг по привлечению и участию специалистов, организационно –техническому и методическому сопровождению при реализации Образовательной программы Заказчика в рамках реализации мероприятия «Реализация дополнительных образовательных программ по подготовке управленцев и команд цифровой экономики» федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». город Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, дом 1
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по привлечению и участию специалистов, организационно –техническому и методическому сопровождению при реализации Образовательной программы Заказчика в рамках реализации мероприятия «Реализация дополнительных образовательных программ по подготовке управленцев и команд цифровой экономики» федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УНИВЕРСИТЕТ 2035
Все закупки и тендеры УНИВЕРСИТЕТ 2035
Адрес местонахождения
121205, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ НОБЕЛЯ, ДОМ 1, ЭТ/ПОМ 3/IV
85.42.19.900
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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