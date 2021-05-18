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    Главная / Торги / Оказание услуг по привлечению и участию специалистов, организационно –техническому и методическому сопровождению при реализации Образовательной программы Заказчика в рамках реализации мероприятия «Реализация дополнительных образовательных программ по подготовке управленцев и команд цифровой экономики» федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»

    Оказание услуг по привлечению и участию специалистов, организационно –техническому и методическому сопровождению при реализации Образовательной программы Заказчика в рамках реализации мероприятия «Реализация дополнительных образовательных программ по подготовке управленцев и команд цифровой экономики» федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 14:0018.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105911Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по привлечению и участию специалистов, организационно –техническому и методическому сопровождению при реализации Образовательной программы Заказчика в рамках реализации мероприятия «Реализация дополнительных образовательных программ по подготовке управленцев и команд цифровой экономики» федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». город Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, дом 1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105911

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по привлечению и участию специалистов, организационно –техническому и методическому сопровождению при реализации Образовательной программы Заказчика в рамках реализации мероприятия «Реализация дополнительных образовательных программ по подготовке управленцев и команд цифровой экономики» федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    13.05.2021 00:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_КП_12.05.xlsx

    Техническое_задание.docx

    Документация_Запроса_КП_12.05.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035»
    Все закупки и тендеры УНИВЕРСИТЕТ 2035

    Юридический адрес

    121205, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ НОБЕЛЯ, ДОМ 1, ЭТ/ПОМ 3/IV

    Почтовый адрес

    121205, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ НОБЕЛЯ, ДОМ 1, ЭТ/ПОМ 3/IV

    Контактный телефон

    9684089874

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@nti.work

    Ф.И.О. контактного лица

    Н Виталий Иванович

    Место рассмотрения предложений

    город Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, дом 1

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по привлечению и участию специалистов, организационно –техническому и методическому сопровождению при реализации Образовательной программы Заказчика в рамках реализации мероприятия «Реализация дополнительных образовательных программ по подготовке управленцев и команд цифровой экономики» федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.05.2021 14:00 GMT +318.05.2021 14:0018.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105911Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по привлечению и участию специалистов, организационно –техническому и методическому сопровождению при реализации Образовательной программы Заказчика в рамках реализации мероприятия «Реализация дополнительных образовательных программ по подготовке управленцев и команд цифровой экономики» федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». город Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, дом 1

    Дата и время вскрытия заявок

    18.05.2021 14:0018.05.2021 14:0018.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105911Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по привлечению и участию специалистов, организационно –техническому и методическому сопровождению при реализации Образовательной программы Заказчика в рамках реализации мероприятия «Реализация дополнительных образовательных программ по подготовке управленцев и команд цифровой экономики» федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». город Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, дом 1

    Подведение итогов не позднее

    21.05.2021 19:0021.05.2021 19:0021.05.2021 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105911Подведение итогов не позднее Оказание услуг по привлечению и участию специалистов, организационно –техническому и методическому сопровождению при реализации Образовательной программы Заказчика в рамках реализации мероприятия «Реализация дополнительных образовательных программ по подготовке управленцев и команд цифровой экономики» федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». город Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, дом 1

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    21.05.202121.05.2021 19:0021.05.2021 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105911Подведение итогов не позднее Оказание услуг по привлечению и участию специалистов, организационно –техническому и методическому сопровождению при реализации Образовательной программы Заказчика в рамках реализации мероприятия «Реализация дополнительных образовательных программ по подготовке управленцев и команд цифровой экономики» федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». город Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, дом 1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по привлечению и участию специалистов, организационно –техническому и методическому сопровождению при реализации Образовательной программы Заказчика в рамках реализации мероприятия «Реализация дополнительных образовательных программ по подготовке управленцев и команд цифровой экономики» федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УНИВЕРСИТЕТ 2035
    Все закупки и тендеры УНИВЕРСИТЕТ 2035

    Адрес местонахождения

    121205, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ НОБЕЛЯ, ДОМ 1, ЭТ/ПОМ 3/IV

    Классификатор ОКПД2

    85.42.19.900

    Услуги по профессиональному обучению прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по организации учебного процесса"

    Кол-во:

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