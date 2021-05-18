Оказание услуг по привлечению и участию специалистов, организационно –техническому и методическому сопровождению при реализации Образовательной программы Заказчика в рамках реализации мероприятия «Реализация дополнительных образовательных программ по подготовке управленцев и команд цифровой экономики» федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП105911 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по привлечению и участию специалистов, организационно –техническому и методическому сопровождению при реализации Образовательной программы Заказчика в рамках реализации мероприятия «Реализация дополнительных образовательных программ по подготовке управленцев и команд цифровой экономики» федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035»

Все закупки и тендеры УНИВЕРСИТЕТ 2035 Юридический адрес 121205, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ НОБЕЛЯ, ДОМ 1, ЭТ/ПОМ 3/IV Почтовый адрес 121205, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ НОБЕЛЯ, ДОМ 1, ЭТ/ПОМ 3/IV Контактный телефон 9684089874 Факс {} Адрес электронной почты zakupki@nti.work Ф.И.О. контактного лица Н Виталий Иванович Место рассмотрения предложений город Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, дом 1 Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru