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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110271651
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по предоставлению во временное пользование надлежащим образом обработанных текстильных изделий
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
12.05.2021 21:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
354203, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г СОЧИ, УЛ СВОБОДЫ (ЛАЗАРЕВСКИЙ Р-Н), 13,
Почтовый адрес
354203, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г СОЧИ, УЛ СВОБОДЫ (ЛАЗАРЕВСКИЙ Р-Н), 13
Контактный телефон
+7 8622 74-43-15
Факс
+7 8622 74-43-98
Адрес электронной почты
kurort-makopse1@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Туров Игорь Владимирович
Место рассмотрения предложений
Сочи
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по предоставлению во временное пользование надлежащим образом обработанных текстильных изделий
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по предоставлению во временное пользование надлежащим образом обработанных текстильных изделий
Начальная цена
1 315 189,70
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КУРОРТ МАКОПСЕ
Все закупки и тендеры АО КУРОРТ МАКОПСЕ
Адрес местонахождения
354203, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г СОЧИ, УЛ СВОБОДЫ (ЛАЗАРЕВСКИЙ Р-Н), 13,
354203, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г СОЧИ, УЛ СВОБОДЫ (ЛАЗАРЕВСКИЙ Р-Н), 13
77.29.14.000
77.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 14597.00000
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