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Номер извещения
32110271601
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание медицинских услуг сотрудникам по проведению анализа на Коронавирус, РНК (SARS-CoV-2, ПЦР), Коронавирус Anti-SARS-CoV-2, IgG
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Открытый конкурентный отбор в электронной форме
Дата публикации
12.05.2021 19:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634011, Российская Федерация, Томская область, Томский район, п. Аэропорт, д.1, стр.96, оф.3001
Почтовый адрес
634011, Российская Федерация, Томская область, Томский район, п. Аэропорт, д.1, стр.96, оф.3001
Контактный телефон
+7 812 449-18-83 доб. 6533
Адрес электронной почты
Kliver.TV@nsk.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кливер Татьяна Васильевна
Место рассмотрения заявок
Томский район
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание медицинских услуг сотрудникам по проведению анализа на Коронавирус, РНК (SARS-CoV-2, ПЦР), Коронавирус Anti-SARS-CoV-2, IgG"
Дата и время окончания срока приема заявок
20.05.2021 10:00 GMT +320.05.2021 10:0020.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110271601Дата и время окончания срока приема заявок Оказание медицинских услуг сотрудникам по проведению анализа на Коронавирус, РНК (SARS-CoV-2, ПЦР), Коронавирус Anti-SARS-CoV-2, IgG"Томский район
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание медицинских услуг сотрудникам по проведению анализа на Коронавирус, РНК (SARS-CoV-2, ПЦР), Коронавирус Anti-SARS-CoV-2, IgG"
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
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